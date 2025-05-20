瑞士國寶級大師作品「大瘦頭」也流拍，反映出一個怎樣的市道？

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中美關税戰、俄烏戰爭、印巴戰爭，每一樣都影響著世界局勢和環球經濟，拍賣行業受到衝擊似乎是無可避免！

最近紐約蘇富比的現當代藝術拍賣周，50件作品上拍，其中27件拍品在拍賣前已獲「第三方保證」或「不可撤消的投標書」Irrevocable bid，其中24件拍品最終由提供「第三方保證」的買家投得。換句話說，這24件拍品最終以最低價拍出，亦即是說沒有這24個「第三方保證」，拍品便會流拍！

「第三方保證」即是俗語說的「包底」。任何一個賣家將自家的藏品送去拍賣，都希望藏品以高價，甚至天價拍出，但同時又擔心藏品流拍，賠了夫人又折兵，於是便跟拍賣行商議，尋找一位提供「第三方保證」的買家。例如拍品以50,000,000-70,000,000的估價上拍，「第三方保證」可能只是35,000,000。如拍賣當天，沒有競拍者出價高過35,000,000，拍品便由提供「第三方保證」的買家以35,000,000投得拍品；如有競拍者出價高過35,000,000，高過35,000,000的金額和部分買家佣金，賣家便要分成給提供「第三方保證」的買家，分成比例由拍賣行、賣家、提供「第三方保證」的買家三方商議決定！這樣的安排對以上三方面都有好處，但低價拍品卻不享有這種安排！

現當代藝術拍賣周50件作品之中有27件拍品獲安排「第三方保證」，其中一件拍品，瑞士國寶級藝術家賈柯梅蒂（Alberto Giacometti）的作品「大瘦頭」《Grande tête mince》以70,000,000美元的估價上拍。無論是紐約蘇富比，還是貨主都是信心滿滿。紐約蘇富比估計拍品最少以70,000,000美元成交，因此並沒有與貨主洽商安排「第三方保證」。紐約蘇富比和貨主如此信心十足是有其道理的。賈柯梅蒂的雕塑作品一直以來都備受高端藏家追捧，從以下的成交歷史便可看出端倪：

《Pointing Man》2015年，紐約佳士得，1.41億美元成交

《Walking Man I》2010年，倫敦蘇富比，1.04億美元成交

《Chariot》2014年，紐約蘇富比，1.01億美元成交

從過去15年的成交歷史看，拍品「大瘦頭」以高價成交似乎是理所當然，但世事往往難料，「大瘦頭」竟然陰溝裏翻船，以流拍告終！

一般人的理解，拍品流拍無非是令到貨主損失一點目錄費、保險費，其實遠遠不止。拍品流拍，俗稱「黃了」，起碼5年內不會在拍場再次出現，因為潛在買家記憶猶新，在私人市場亦往往遭到買家太幅度殺價，因此很多惜貨的藏家不參與任何拍賣，只在私人市場釋出藏品，便是這個道理！

我相信「大瘦頭」在未來10年亦很難再在拍場出現，除非貨主大幅度減價求售！







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