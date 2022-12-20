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世界盃決賽落幕，阿根廷史上第三度奪冠。這是球王美斯職業生涯最後一次世界盃，他再度拿下好成績兼圓夢。球場上，他是球技熟練的球王，但球場外，他是專情的好丈夫。當日奪獎後，他馬上拿著大力神盃與妻子拍照留念，兩人恩愛的畫面羨煞旁人。作為大名鼎鼎的球王，美斯有錢又有名氣，應該吸引不少狂蜂浪蝶吧？事實是，他從9歲開始至今便迷上現時的妻子Antonela Roccuzzo，當球星換畫、女伴新聞不斷，多年來美斯難得無緋聞，究竟球王背後的愛情世界是怎樣？

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從9歲開始！即使分隔異地依然癡心愛戀

美斯在9歲時，因為足球隊的同伴盧卡斯而第一次遇見心儀的女生Antonella，她是盧卡斯的妹妹。雖然當時他的年紀還很小，但他總想看見Antonella，還經常以對方有興趣的話題聊天，愛情的種子漸漸在孩子心中萌芽。12歲的美斯，已為Antonella寫了一封情書，「希望將來有一日，你能做我的女朋友。」是那麼的純真、直接！可能因為年紀太小，美斯並沒有得到Antonella的回應。

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不過，這顆愛情的種子還沒有萌芽，就已經被現實打壓了。美斯在當時被確診「侏儒症」，身體缺乏生長激素，不會長高。當時美斯的家境貧窮，他的父親在經濟上沒能力為兒子治病，只好帶著兒子遠赴西班牙苦苦哀求球會收留兒子，並替他治病；最後，是巴塞給了美斯一個繼續踢波、治病的機會。這讓美斯與心儀的女孩分隔兩地，一個在阿根廷，一個在西班牙。不過遠距離也沒有令美斯對Antonella的愛意減少，他繼續苦苦維持兩人的關係。當時遠距離通訊並不像現在那麼容易，每一封信件、電郵、每一個電話，對當時的美斯來說都很昂貴。

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在這期間，Antonella已經有一個男朋友，並相戀3年，但美斯依然將愛意放在心中，以朋友的身分繼續陪伴著心儀的女孩。直到一次Antonella與女性好友遇上車禍，而且她的好友還不幸死亡，Antonella受傷之餘，內心更大受打擊，好幾天沒有上課；美斯知道後，心急地趕去她身邊，開解她、陪伴她度過最黑暗的日子。Antonella漸漸對他產生好感，兩人的甜蜜愛情故事從這兒正式展開。

下一頁：「我拿過的所有榮譽，都比不上我娶了9歲時喜歡的女孩。」







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