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上次為大家分享過2023整體星座運程預測，來到情人節，身心靈塔羅師美子當然要應應節，為大家占卜各個星座的愛情運！有伴侶的希望甜甜蜜蜜，單身的又想盡快脫單，今次美子就特別以幾個重點問題來分析各個星座的愛情運勢，想知道今年自己感情上會遇到甚麼好事或危機，或者有沒有在甜蜜幸福名單中，一起看下去吧！

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2023愛情運塔羅占卜Part 2！哪個星座今年可能結婚／求婚？哪些星座有感情危機？哪個星座會脫單成功？塔羅師美子剖析！

身心靈塔羅師美子擁有多年的塔羅、能量療癒經驗，4年前開始全職做塔羅師並傳授教學，亦曾經在報紙雜誌撰寫塔羅占卜專欄，致力推動大眾身心靈發展。

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