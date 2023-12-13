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女星周海媚日前因病逝世，享年57歲，有著「最美周芷若」之稱的她，在八、九十年代紅遍中港兩地，多年來也是不少人心中的女神。周海媚離世的消息一出，震驚各界，一代女神隕落，令人唏噓。

年過半百的她，年前在新版《倚天屠龍記》中以滅絕師太一角登場，從周芷若走至滅絕師太，不經不覺已數十載，曾有著凍齡樣貌的她，身邊不乏追求者，亦經常被人問及感情事，原來周海媚曾多年前和男星呂良偉有過一段情，之後亦曾和圈外男友愛情長跑12年，卻同樣分手收場，終生也不婚不生。

1988年，當時還是剛出道的周海媚，曾與呂良偉在美國拉斯維加斯秘密註冊結婚，不過二人的婚姻不足一年，只有短短的五個月，便因為性格不合而離婚收場。22歲便和男友飛到外地結婚，別人看著也許是年少輕狂，但在周海媚眼中，結婚這回事，比任何人也要認真：「雖然那時完全沒有戀愛和婚姻經驗，但結婚的決定並不草率，彼此都認真。」

對於多年前閃婚一事，周海媚並不後悔，更表示呂良偉很保護她。後來她更透露當時根本沒有成功結婚，因為當時他們在美國沒有完成結婚手續，所以根本不成夫妻。面對周海媚離世，呂良偉在微博表示：「謝謝你帶給世界這麽多美好，願你在另一個世界繼續歡笑。」以悼念舊情人。

多年後，周海媚結識了圈外一名比她年紀小7年的建築師男友，同時移居北京，當時她曾在一次訪問中提決定不結婚也不生育，享受自由樂趣。不過二人愛情長跑12年後，最終也是分手，回復單身。不喜歡被管束的周海媚，更笑說：「我享受戀愛，但無法接受婚姻和生育對女性的束縛。沒有愛情，也能活得很開心。」

除了嚮往自由，周海媚亦曾坦言自己的血小板指數較常人低，如要懷孕生子，風險十分高，所以來決定終生不生育。

雖然至今周海媚的病況仍沒正式公開，但逝者已矣，願她能在遠方已無病痛，女神倩影長存我們心中。







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