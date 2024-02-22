收藏文章

「佢從無喺我身上搵過任何一個斗零！」

這幾天，藝人李龍基和未婚妻王青霞（Chris Wong）事件鬧得沸沸揚揚，二人從大秀恩愛，至王青霞被指懷疑作虛假文書、逾期逗留等事一一揭出後，李龍基仍對這位未婚妻不離不棄，以一句「待她出獄後就馬上簽紙結婚」，證愛情之偉大。

李龍基的情史，如演藝經驗般豐富，經歷兩次婚姻，離離合合，最終情歸王青霞，二人年齡相差36年，這段爺孫戀，從最初就不被看好。不過其實李龍基的上一任妻子，同樣比他年輕二十多年，同樣也是一段忘年戀。

早於1970年代，李龍基已與第一任妻子結婚，兩人育有兩女一子，唯當年他年少氣盛，不懂體諒另一半，最後離婚收場。直至1998年，李龍基再與比她年輕二十多年的第二任妻子結婚，二人移居深圳居住。當年他曾接受訪問指，擔心自己比太太早走一步，因此把內地及香港的物業全歸太太名下，以保她生活無憂。二人婚姻維持二十多載，在2020年時李龍基的第二任妻子懷孕，當時已41歲的她屬高齡產婦，即使李龍基悉心愛護妻子，最後卻迎來了小產的結局，剩下惋惜。

時至2020年，李龍基被發現與王青霞常常出雙入對，起初李稱二人只是朋友關係，後來卻在一次專訪中説王青霞是他的第三任太太，雖然後來改口說是女朋友、又說是未婚妻，仍無阻二人頻頻放閃，瞬間成為娛樂焦點。

下一頁：看似「完美」的嫩妻







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動