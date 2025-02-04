從離婚到找到命中最愛，學懂大S徐熙媛的愛情哲理：「很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福」

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花開花落終有時，大S離世的消息，成為了這個農曆年的陰霾。回顧大S的一生，那些經典台劇、綜藝節目的畫面頓時浮在眼前，她的大膽、前衛、剛強，讓不少女生為之嚮往；愛情路上，她敢愛敢恨，教曉了我們：愛情，並沒有絕對的對錯。

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大S曾先後與《流星花園》的同劇演員藍正龍和周渝民相戀，郎才女貌，可惜兩段姐弟戀也僅僅維持數年便告終。後來遇上前夫汪小菲，二人僅見面了5次，相識了49天便閃婚，面對外界的流言蜚語，二人以11年的婚姻證愛情之實，惜最後離婚收場，甚至對簿公堂，直至逝世前，官司亦未完結。

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正當與汪小菲離婚，眾人為她抱不平之際，大S卻拋下了當年娛樂圈最大的震撼彈 —— 與20年前的舊愛韓國男星具俊曄復合，二人再續前緣，於2022年初登記結婚。具俊曄曾憶述「前世一定是拯救了地球，今生才能娶到她」，二人婚後甜蜜，大S亦在千帆過盡後，迎來屬於自己的幸福。

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從離婚、再婚，到找到自己的命中最愛，大S為我們留下了不少愛情哲理。逝者已矣，讓我們一同重溫大S的箴言金句，延續她的智慧。

「要斷就斷乾淨，人生不要拖泥帶水，尤其在感情上。」

「決定一件事情，我是不會讓自己回頭跟後悔的。」

「我覺得死後的世界是很美的，反正遇到甚麼事情大不了就死人，那我就開心了，完全達成我的願望。」

「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切，讓我一步一步走到現在的所有。」

「明白自己想要成為一個甚麼樣的人，並且愛這樣的自己。」

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「很高很高的溫度，才能讓玉米開成花朵。很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福。」

「有些人認識好多年卻覺得陌生，有些人一見面就像認識幾輩子，這叫緣分。」

「因為我愛他，就是愛他原來的樣子，如果我改變他，那個人就不是他了。」

「愛了再說，不愛下去不知道適不適合，也不知道他會不會是對的人。」

「女人一定要勇敢追求愛情，沒有跟對方在一起，就不知道會發生甚麼。」







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