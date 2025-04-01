懷念哥哥的舊日時光：從張國榮的電影中拾起愛情哲理 ——「少一天，一個時辰，都不是一輩子。」

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每年的4月1日，除了是愚人節，也是哥哥張國榮離世的日子。轉眼間，哥哥已離開我們22年。從《阿飛正傳》、《霸王別姬》到《春光乍洩》，不少哥哥的經典電影也有著膾炙人口的台詞，即使世事變遷，至今仍是恆久不變。今天，就讓我們一同重溫哥哥的經典電影台詞，懷念昔日美好時光。

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「我聽別人說這世界上有一種鳥是沒有腳的，它只能夠一直的飛呀飛呀，飛累了就在風裏面睡覺，這種鳥一輩子只能下地一次，那一次就是它死亡的時候。」—《阿飛正傳》

「1960年4月16日下午三時之前的一分鐘，你和我在一起。因為你，我會記住這一分鐘，從現在開始，我們便是一分鐘的朋友。」—《阿飛正傳》

《阿飛正傳》的旭仔，用上畢生追求自由；《霸王別姬》的程蝶衣，卻被自己的情感所困，無法放下對愛情的執念。

「我要跟你唱一輩子戲。少一年，一個月，一天，一個時辰，都不是一輩子！」—《霸王別姬》

「我本是男兒郎，又不是女嬌娥」—《霸王別姬》

要說哥哥的經典角色，怎少得《春光乍洩》的何寶榮。「黎耀輝，不如我們從頭來過。」這句經典的台詞，像是請求，卻同時又像絕望中的期盼，只短短一句，更勝冗長的獨白。

「一個人可以假裝開心，但聲音就裝不了，仔細一聽就知道了。」—《春光乍洩》

愛情電影台詞之所以經典，不僅在於文字的優美，更在於演繹者的靈魂。哥哥演活了角色，彷彿就如觀者的內心寫照，令人念念不忘。最後，容我以《胭脂扣》中一句我很喜歡的台詞作結，望「張國榮」這個名字不只是集體回憶，而是能長存下去。

「我想等一個命中注定的人出現，然後刻骨銘心愛一場，不計得失，不計結果。」—《胭脂扣》







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