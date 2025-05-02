Selena Gomez與Benny Blanc的浪漫情歌：找一個真正愛你的人，比帥氣型男來得更重要！

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20歲的時候總是想著要談一段瘋狂、激烈的愛情，對象最好如Justin Bieber般帥氣又有名氣；但到了30歲，就會發現那些外在的條件，不如一個真正愛你、體貼的暖男。看了Selena Gomez的戀愛史，我也想找到自己的Benny Blanco！

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美國甜心Selena Gomez正在與剛剛訂婚的作曲家Benny Blanco宣傳新出的唱片《Love On》，在不少訪問中都流露出甜蜜的點滴。

還記得兩人剛剛宣佈戀情時，不少人都拿出Selena的前男友對比，最深刻的必定是Justin Bieber，兩人相戀8年，曾是歌迷們心目中的金童玉女，另外還有飾演《吸血新世紀》（Twilight）狼人的Taylor Lautner、美國知名歌手The Weekend及Charlie Puth，無一不是外表帥氣，有名又有金的男歌手。與此相比，Benny Blanco不但比較矮，外表也沒之前的男朋友們般英俊，但是Selena Gomez卻說：「他是發生在我身上最幸運的事！」甚至還是Selena Gomez先表白，對Benny說出我愛你！

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下一頁：被上段感情壓垮的Selena Gomez







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