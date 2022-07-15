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「世」界味覺之旅 - Saii Lee

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15/07/2022Photo: 由作者提供

又一間中環預約困難壽司店！吃皮脆肉香稻草煙燻初鰹、玩味鮟鱇魚肝泡芙！高知烤香魚、大蜆、白海膽、大善吞拿魚壽司，嘗盡夏日季節美味

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　　最近到訪了另一間城中預約困難壽司店「寿し雲隠」，今次多得朋友一早訂下座位，才有機會到訪一位難求鮨店吃晚餐，一切來得太感謝。「寿し雲隠」原來店名叫 MORI，及後MORI SAN離開自立門戶，於去年8月正式改名為「寿し雲隠」，取其大隱隱於市的意思，由主廚陳永健師傅帶領，健師傅擁有多年製作壽司經驗，曾經跟隨森智昭師傅MORI SAN學藝超過八年，習得了一身好手藝，曾經到訪過的友人全部都給健師傅俘虜了味蕾，內心深處不期然充滿著期待。

 

 

　　揭開門簾，經過長長的玄關，推開木門便來到擁有L形壽司吧枱的用餐空間，吧枱擁有十二個座席，我們有幸安坐於健師傅面前，可以欣賞師傅炮製壽司的風姿。

 

 

　　先來一口香檳洗刷味蕾，第一道酒餚料理亦隨之送上，健師傅用了幼細的日本蒓菜配搭紫海膽，清新感覺由此而來。

 

 

　　之後來了一碟兩片的(魚荒)魚刺身，一片灑上了柚子鹽，而另一片則燒香了魚皮，各自各精彩。

 

 

　　緊接著鳥貝登場，爽口的質感配合清甜的味道，再來一口香檳，感覺就是滿足。

 

 

下一頁：赤魷魚壽司、稻草煙燻鰹魚、富山縣寶石壽司

 

 

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