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已經一段時間未有到訪全世界第一間獲取米芝蓮三星中菜廳殊榮的「龍景軒」，最近再次來到，目的除了回味行政總廚陳恩德師傅的招牌菜之外，另外亦襯機會品嘗德哥炮製的夏日新菜式，一切來得充滿著期待。

德哥由13歲開始便於中菜廚房工作至今，已經數不清擁有多少年入廚經驗，雖然德哥性格謙厚穩重，經常說獲取優秀成績是大家共同努力的成果，但也不得不承認，由他帶領之下，龍景軒連續十多年拿下米芝蓮三星榮譽，德哥絕對稱得上是餐廳的靈魂人物。德哥擅長以優質食材和精湛廚藝來炮製看起來貌似簡單的菜式，只要吃上一口，懂中菜的，便會感受到當中的動人之處。

安坐於面向落地玻璃的座位，一邊品嘗馥郁甘香的單欉茶，一邊享用餐前小點，還有維港美景佐膳，心情立即變得暢快起來。

中午就是愛吃點心，先來粉紅色的蝦籽星斑餃，餡料除了星斑肉，還有蝦、蟹和莧菜，餃子皮混入了紅菜頭汁液染紅，上面灑上香噴噴的蝦籽，一口咬下，鮮味滿載。

另一款點心是「龍景軒」名物崧子叉燒菠蘿包，熱騰騰的叉燒包，上面的菠蘿皮來得十分酥脆，食一啖會即時愛上，餡料亦做得出色，難怪能夠長期成為餐廳名物。

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