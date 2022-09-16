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最近一個月內到訪了香港瑰麗酒店中菜廳「彤福軒」兩次，第一次是跟澳門友人前往，友人跟酒店中菜行政總廚李志偉師傅是老相識，疫情關係已經很久未見，於是便特意安排了一頓重聚午餐，場面溫馨之餘又可以試到李師傅的招牌菜式和一些近期新菜，一舉兩得。另一次到訪同樣是午餐時段，是次目標明確，完完全全為了品嘗李師傅炮製的全新菜式，一切來得充滿著期待。

安坐好後，先來一口熱茶，之後侍應便送來了前菜拼盤，三款前菜整齊地掛列在白色圓碟子上，先來第一次到訪時一吃難忘的葱油拌龍岩甜筍，一口咬下，筍子質感如同雪梨，又嫩又脆，清甜多汁，要趁還是當造日子，多吃幾遍；鹹檸檬星斑餃 用上消暑開胃的鹹檸檬入饌，配上味道鮮甜的星斑餡料，簡單討喜；最後還有惹味的XO醬脆皮蘿蔔糕，除了酸味，辣味同樣能把胃口打開，XO醬蘿蔔糕正正是完美示範。

李師傅出品的湯羹向來都有保證，第一次到訪時點了餐廳名物彤福生拆魚羹，材料全部切成一絲一絲，刀功盡顯。是日師傅則安排了以新鮮雲南菇菌炮製的鮮松茸竹笙清雞湯給我們享用，清雞湯的湯液來得晶瑩剔透，李師傅輕輕煎香松茸兩面帶出鮮味，配合竹笙獨有的幽香，一口喝下，滋潤清甜，作為湯怪的我表示十分滿意。

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