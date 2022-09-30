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原來位於銅鑼灣的意大利餐廳 Castellana 最近搬到中環雪廠街重新開業，由樓上一層舖變成共有兩層的地舖餐廳，來自皮埃蒙特的年輕主廚 Romeo Morelli 出任主廚一職，以家鄉的時令食材，為客人帶來一道接一道的佳餚美饌。向來是 Castellana 的粉絲，當然不會錯過嘗新的機會，早兩晚便和食友來到用餐，一切來得充滿著期待。

主廚 Romeo Morelli 的家鄉皮埃蒙特，位於意大利北部阿爾卑斯山腳，獨特的氣候和水源，讓皮埃蒙特成為世界知名的美食之都，亦是頂級松露的生產地。年僅29歲的 Romeo，年紀輕輕便於世界各地的餐廳鍛鍊廚藝，配合自己家鄉的珍貴食材，以現代烹調方法呈現傳統的意大利菜式。

當晚 Romeo 為我們度身訂造了一個六道菜餐單，先由一支意大利氣泡酒 Ettore Germano Alta Langa Extra Brut 開始，用泡沫喚醒味蕾，為之後的美食做好準備。

不少食友對餐廳出品的麵包都有要求，假如麵包環節能先打動客人，等同成功了一半。

餐前小吃有兩款，一款是意大利紅蝦配 Burrata 芝士忌廉，鮮度十足的紅蝦配上芝香四溢的意大利芝士，簡單地討人喜歡；另一款小吃 Romeo 用上家鄉出產的肥豬肉入饌，吃時油香四溢，吃罷，唇齒留香。

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