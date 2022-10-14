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9月初大班樓於官方網站公布搬舖的消息，相隔沒有多久，全新的大班樓2.0便已經呈現於食客眼前，愛吃如我，當然想以最快速度到訪新店，不過要訂得到枱也真心不易，原因是新店比舊店座位少了約兩成，老闆Danny希望可以集中力量，把菜式做得更加優秀，把原來舊舖不能定時提供的菜式都可以穩定於新店供應，幸好友人一早預約了位置，於是便能於開業的第二個周末，來到享用午餐。



一步踏進餐廳，首先映入眼簾是從舊舖搬過來，以往掛於外牆招牌的「大班樓」三個大字，現在放在牆上感覺特別巨大。以灰色、綠色為主調的牆身，配搭溫暖的木地板，大廳中央設置了矮身木櫃，上面放了Danny收藏多年的珍貴食譜，整個用餐空間陳列了不少藝術裝飾，還放了綠色植物，很有家的感覺。



大班樓2.0的餐單全部改用預約制，餐廳會於客人到訪三天前聯絡客人，預先選好菜式。



大班樓子薑 – 是日餐單正式開始，用上餐廳自家種植的子薑炮製，醃漬時間拿捏得恰到好處，成就了一款清爽開胃的餐前小吃。



凍鹵水花椒小吊桶釀土魷 – 1.0時代也有相似菜式，不過2.0版本更為精緻，於小吊桶中釀入剔碎土魷，新鮮魷魚遇上鹹鮮魷魚，兩種不同的鮮味與口感共冶一爐，一吃愛上。



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