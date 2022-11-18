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「世」界味覺之旅 - Saii Lee

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18/11/2022Text: 由作者提供

Seafood Loves Sake！富豪飯堂海鮮x清酒宴！阿一吉品鮑配古酒、鱘龍魚子醬北海道帶子、炒龍蝦球配大吟釀，以酒香烘托鮮美

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　　以往日本清酒大多用來配對日本料理，不過近年開始，清酒已經不限日本餐廳專屬，不少城中高級餐廳都會於餐酒配對列表中加入清酒一項，早前就曾經體驗過米芝一星餐廳推出的清酒配對法、日料理的嘗味餐單，美味至今念念不忘，想不到不用多久又有機會來到米芝蓮三星中菜廳「富臨飯店．阿一鮑魚」品嘗行政總廚黃隆滔師傅特意為配對清酒炮製的佳餚美饌。

 


　　由日本食品海外推進中心（JFOODO）策劃，每年一度的大型日本清酒推廣活動「SEAFOOD LOVES SAKE.」，今年已經踏入第四年，本年度著意介紹以清酒配對廣東海鮮菜式，特別邀請以米芝蓮餐廳為首的50間高級廣東食府合作推出「清酒x廣東海鮮」菜單，作為超愛廣東菜又喜歡喝清酒的我，表示一切來得充滿著期待。

 


　　中午時間來到餐廳，未品嘗滔哥的清酒配對菜式之前先來兩款點心作餐前小食，點了鮮味彈牙的 阿一蝦餃皇和人見人愛的阿一鮑魚酥，輕輕為肚皮補充能量，準備迎接之後的美酒佳餚。

 


下一頁：配酒海鮮—香煎北道帶子配鱘龍魚子、瑤柱洋葱焗蟹蓋

 

 

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