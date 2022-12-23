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聖誕節對於不同人有不同意義，愛吃如我，聖誕節或許就等同於一個跟朋友享用美酒佳餚的節日，呵呵呵 ! 早前到訪了位於中環的法國餐廳AMI食晚飯，自從新主廚Lea Cantalloube上任後都未有來過，聽聞餐廳的定位和菜式都有一定程度的變化，是次正好試試Chef Lea的手藝。



安坐好後，先來一杯以Mortlach 12年威士忌調配出來的Cocktail，加入澄清番茄汁和Mancino苦艾酒炮製，味道來得清新討喜，正好洗刷一下沉睡了半天的味蕾。



看見枱上放著帶有檸檬香的酸種麵包，雖然知道之後還有不少美食接踵而來，但都忍不住先來一件，塗上煙燻蕎麥牛油的酸種麵包，真心美味。



Tuna – 先來餐前小吃，用上藍鰭吞拿魚炮製的他他，下面有柚子醬油做的調味醬汁，還有又薄又脆的腐皮碎，簡單地把胃口打開。



Amaebi – 主廚巧妙地把甘蝦做了輕輕的煙燻處理，置底放了青蘋果忌廉，上面放了漬醃西瓜片，還有飛魚子添上鹹香。



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