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最近來到一段時間沒有到訪過、主打秘魯日系料理的 ZOKU Restaurant & The Terrace。餐廳位於 The Hari Hong Kong 酒店2樓，主廚 Edwin Guzman 曾經效力於多次在世界50最佳餐廳中名列前茅的南美秘魯日系餐廳 MAIDO，鍊就一身好廚功。認識 Edwin 的地方不是秘魯，亦不是香港，反而是一海之隔的澳門，當時 Edwin 於澳門一間五星級酒店中出任其中一間南美日系餐廳的主廚，因為好味道，但凡到埗濠江，只要有時間，都會訂位吃飯，去得多，便熟絡了。知道 Edwin 來香港掌廚，當然滿心歡喜，是次推出新餐單，用上南九州和沖繩縣的時令食材入饌，一切來得充滿著期待。

SNACKS – 安坐好後，先來餐前小吃，Edwin 加入紫菜做成脆片，上面有柚子醬 puree，置頂還放上充滿鮮味的魚子醬，讓菜式貴氣頓生。另一款小吃有沖繩縣海螺配日本蒸蛋，蒸蛋入口軟滑，加上鹹鮮味十足的三文魚子，味道立即加倍提升。配搭 榮光富士 純米大吟釀 壽無限，充滿花、果香氣的清酒，讓兩款著重鮮味的菜式生色不少。

MACKEREL – Edwin選用來自鹿兒島的油甘魚，貪其油香豐腴，置底是用技豆打成的 puree，再加入鮮香的三文魚子，除了讓鮮味提升之外，亦使口感變得更加豐富。配搭 榮光富士 Sanctuary 聖域 純米大吟醸，濃郁的米香，跟油甘魚的魚油完美搭配，美味得念念不忘

ZOKU NIGIRIS – 之後來了兩款日系料理風格的握壽司，一款用上肥美的吞拿魚，配搭同樣肥美的鴨肝，加上鰻魚汁的加持，吃時再用火槍輕輕灼熾一下，讓吞拿魚和鴨肝融為一體，配合得如膠似漆，不分你我；另一款握壽司是加入元貝、海膽和脆米壽司飯結合而成，一啖吃下，味道香濃之餘口感亦十分有趣。配搭 榮光富士 菫露威吹 純米大吟釀 無濾過生原酒，濃郁的啤梨香和蜜瓜香的生酒，散發著清新的酸爽氣息，酒體輕盈，跟味濃的握壽司起了平衡作用，成為了是夜個人最愛的組合。

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