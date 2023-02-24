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「世」界味覺之旅 - Saii Lee

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24/02/2023

英國型廚客席坐陣！超乎想像創意料理：紅菜頭葉脆片、松露布丁、豬油脂鰻魚冬甩配魚子醬，賣相味道念念不忘

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　　一月尾來到 Roganic Hong Kong 用餐，當時遇見因為 Aulis London Soho 店裝修休業，暫時轉到 Aulis Hong Kong 出任客席廚師幾個星期的 Chef Charlie Tayler，當時已經構思要把握機會來試一試 Chef Charlie 的廚藝，於是二月初便相約食友於星期六來到吃午餐，品嘗 Chef Charlie 跟另一位香港廚師 Chef Mingfai 聯手炮製的12道菜 Tasting Menu，一切來得太期待。

 

 

 

　　之前大多是晚餐時段到訪，大白天在自然光影襯下，開放式廚房變得更加明亮，假日感覺油然而生。當天我們選了6杯的無酒精配對，因為無論是 Roganic 或是 Aulis 的 Non Alcoholic pairing 都做得十分出色，加上是午餐時間，還是先要保持清醒，呵呵。

 

 

 

　　Preserved beetroot leaf and kombucha – 先來逗嘴小吃，有紅菜頭脆片和康普茶，吃完胃口大開。

 

 

 

 

　　Truffle pudding glazed in birch sap with berkswell – 餐廳的招牌名物松露布丁，享用前即席刨下 Berkswell 芝士絲，芝香和松露香完美融合，好食到念念不忘。

 

 

 

 

下一頁：更多精彩菜式—豬油脂鰻魚冬甩、鹿肉他他、煙燻扇貝

 

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