Travel & Dining 「世」界味覺之旅 - Saii Lee



加入最愛專欄 收藏文章 英國型廚客席坐陣!超乎想像創意料理:紅菜頭葉脆片、松露布丁、豬油脂鰻魚冬甩配魚子醬,賣相味道念念不忘 一月尾來到 Roganic Hong Kong 用餐,當時遇見因為 Aulis London Soho 店裝修休業,暫時轉到 Aulis Hong Kong 出任客席廚師幾個星期的 Chef Charlie Tayler,當時已經構思要把握機會來試一試 Chef Charlie 的廚藝,於是二月初便相約食友於星期六來到吃午餐,品嘗 Chef Charlie 跟另一位香港廚師 Chef Mingfai 聯手炮製的12道菜 Tasting Menu,一切來得太期待。 之前大多是晚餐時段到訪,大白天在自然光影襯下,開放式廚房變得更加明亮,假日感覺油然而生。當天我們選了6杯的無酒精配對,因為無論是 Roganic 或是 Aulis 的 Non Alcoholic pairing 都做得十分出色,加上是午餐時間,還是先要保持清醒,呵呵。 Preserved beetroot leaf and kombucha – 先來逗嘴小吃,有紅菜頭脆片和康普茶,吃完胃口大開。 Truffle pudding glazed in birch sap with berkswell – 餐廳的招牌名物松露布丁,享用前即席刨下 Berkswell 芝士絲,芝香和松露香完美融合,好食到念念不忘。 下一頁:更多精彩菜式—豬油脂鰻魚冬甩、鹿肉他他、煙燻扇貝



