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友人相約到中環試新餐廳 Artifact，由日籍廚師 Sato Kiyoshi主理，主打現代日本精緻料理，餐廳地點選址於同樣是開業不久的 BaseHall 02，可能大家第一反應都會想，為何一間 fine dining 餐廳會開於 food court 裏面，要知道 BaseHall 02 絕對是一個非一般 food court，每一間能夠進場的餐廳都經過精挑細選，當中不少是城中老饕們的心水選擇，連專為世界各地名廚用作 Pop-up 廚房的 Test Kitchen 都選址於此，可見 BaseHall 02 絕對是臥虎藏龍之地。

一步踏進只有 14個吧枱位置的 Artifact，有點像到了走型格小店路線的高級餐廳，已經忘記自己處身於 food court 裏面，總廚 Chef Sato 跟其他廚師在開放式廚房內準備食材，跟 Chef Sato 於相識於數年前，當時他於中環某間高級日本餐廳出任主廚，由他炮製的吉列和牛三文治，俘虜了不少客人的味蕾，自己也是其中之一。之後 Chef Sato 曾經離港發展，於去年年底重臨香江，出任 Artifact 總廚一職，作為粉絲的我，一切來得充滿期待。

安坐好後，先來一口酒體清新，帶著桃香、檸檬香的白葡萄酒 Laurenz V. Charming Grüner Veltliner Reserve 2018，喚醒沉睡了半天的味蕾。

Small bites – 餐單正式開始，Chef Sato 親自送上一個圓形球體到我們面前，原來圓球內有乾坤，只見 Chef Sato 先把上層揭開，之後再打開第二層，全部共有三層，每層都盛著一款擺設得美輪美奐的一口小吃，未吃已經動心。

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