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作為一名愛吃一族，除了留意城中有甚麼新餐廳之外，久不久也會回顧一下心儀餐廳，最近便重訪了已經一年有多未有踏足的米芝蓮一星意大利餐廳 Estro，品嘗主廚 Chef Antimo 炮製的夏日新菜式，一切來得充滿著期待。

Estro 的室內設計出自著名設計師 André Fu，店內的一枱一椅、一草一木，都散發著濃郁的意大利風情，為客人創造出一個既型格又舒適的用餐環境。

安坐好後，先來一口酒體略帶乾身，散發著淡淡青蘋果和柑橘香氣的氣泡酒 Pievalta Perlugo Zero，喚醒悠閒了半天的味蕾。

Aperitivo – 午餐由四款餐前小吃開始，先把用酒浸過的梨子放入嘴巴，味道清新滿載，胃口瞬間大開；之後是枕頭形狀的吞拿魚餡餅，再來一口賣相精緻的黑魚子芝士波波，結尾是充滿夏日感覺的西班牙凍湯。

這裡的麵包籃同樣叫人期待，除了麵包本身好吃之外，餐廳還會提供不同口味的橄欖油給客人選擇，選對喜歡的橄欖油，麵包的美味指數立即加倍提升。

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