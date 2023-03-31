31/03/2023
闊別3年重訪澳門最高米芝蓮中菜廳！重新演繹傳統經典菜：盡顯刀功西施魚蓉羹、鮮嫩滑蛋白蒸鮮蟹鉗、酥脆蒜香智利鱸魚柳
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不經不覺，原來已經超過三年未有到訪澳門麗思卡爾頓酒店的米芝蓮星級中菜廳「麗軒」，最近適逢澳門通關，終於有機會重訪，知道這幾年間餐廳已經換上擁有豐富粵菜經驗的何漢昇師傅出任中餐行政總廚一職，何師傅擅長運用時令食材，注入現代烹調手法，以全新姿態把傳統經典菜式重新呈現於客人面前，一切來得充滿著期待。
一步踏進全澳門最高樓層的米芝蓮中菜廳，餐廳依舊是典雅時尚的布局，華麗的裝潢中不忘注入澳門本地元素，我們安坐於寬敞的廂房裏面，溫暖的日光透過落地玻璃窗注入，感覺悠然愜意。
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