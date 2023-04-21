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澳門開關，除了想試新餐廳，很多值得回味的餐廳亦想重訪，其中一間名列前茅的，肯定是位於澳門永利皇宮酒店的米芝蓮二星川菜廳「川江月」，餐廳由世界級名廚江振誠大師帶領，於2019年開業，期間碰上疫情，休息了好一陣子，當時的主廚 Zor Tan 亦回到新加坡創辦新餐廳 BORN，於2023年的亞洲50最佳餐廳中拿下佳績，上次新加坡之旅未有機會探店，期待下次。Zor Tan 離開後，Andre 找來擁有多年烹調經驗的範健華 Wilson Fam 出任行政總廚一職，Wilson 曾於澳門天頤擔任行政主廚，擅長以創新風格演繹傳統中菜，完美地融合到 Andre 的川菜理念當中，為客人呈獻一道接一道的佳餚美饌。

三年前餐廳剛開業時品嘗了「經典餐單」，是夜則試了跟隨季節變化，共有12道菜的「賞味餐單」（定價每位MOP3,288），還試了由茶藝師和侍酒師搭配的 Pairing menu（定價每位 MOP1,500），正式用餐前我們先來到茶藝吧枱，茶藝師 Jacky 為我們介紹各款矜貴茶葉，當然不會缺少一杯用普洱炮製的溫暖舒心歡迎茶。

品茶之後我們回到餐桌，餐單由共有十多款的老壇泡菜開始，用上金光燦爛的碟子作容器，幾個侍應在圓枱的不同方位放置金碟子，只見他們輕輕交換了一下眼色，雙手同時推開，剎那間金碟子便完美地組成了一個圓形，一切來得太精彩。每一款泡菜都各有特色，味道有酸、甜、微辣，吃得胃口大開。配合兩款餐前小吃，香噴噴的一口川椒牛肉餅和精緻的魚子醬拖羅魚蓉撻，為晚餐帶來一個愉快的開始。

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