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已經一段時間沒有到訪尖東帝苑酒店地庫的「東來順」，餐廳由擁有超過二十年烹調淮揚菜經驗的施超群師傅主理，施師傅憑藉深厚紥實的廚功，俘虜了不少食客的味蕾。身邊不少朋友一講起「東來順」，立即會聯想到「羊肉火鍋」或「麻辣火鍋」之類，當然餐廳的火鍋確實十分出色，無論是麻辣鍋底或鮮菌鍋底都好吃非常，火鍋料方面自己最愛肉質嬌嫩、充滿肉香的羊肩肉，另外他們出品的自家製餃子、各式海鮮都有甚高水準，所以先想到火鍋亦無可厚非。

不過這裏的淮揚菜亦很有質素，最近一次到訪就是為了品嘗施師傅全新推出的茶葉煙燻菜式，要知道中國擁有源遠流長的茶葉歷史，除了用來飲用之外，亦會用來做菜，施師傅正正是運用茶葉入饌的高手，師傅會根據茶葉自身不同的香氣，構想出多款茶葉煙燻菜式，想想也叫人期待。

午餐時間來到，安坐好後先來幾款點心開開胃，先來一款 黑金小籠包（$74），小籠包皮加了黑芝麻，呈現一片亮麗黑色，裏面包著蝦肉和雞肉做的餡料，真心美味；之後香噴噴的羊肉餡餅（$80），薄薄帶微脆的餡餅包著滿滿的羊肉餡，吃時肉汁豐盛，好吃得想多來一件；最後有芝麻蝦多士（$98），薄身香脆的多士上面盛著蝦膠和鮮蝦肉，上面放了芝麻添香，整件蝦多士香到一個點，吃罷，唇齒留香。

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