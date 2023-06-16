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今年第15屆《香港澳門米芝蓮指南2023》誕生了不少星級餐廳，其中香港新二星餐廳就有三間，包括了 Bo Innovation、麗晶軒和潤，不過首兩間原來已經是兩星餐廳，因為搬遷和轉名而變成新二星，真真正正由一星晉升二星的餐廳只有一間，就是香港瑞吉酒店中菜廳「潤」，首先要恭賀默默耕耘的主廚洪志光師傅，還有廚師夥伴和酒店團體，二星殊榮是肯定了他們多年來的付出，絕對可喜可賀。作為洪師傅的多年粉絲，在頒獎禮當天已經親身恭賀了師傅，同時間亦立即相約食友們到訪餐廳品嘗洪師傅炮製的新菜式，實在是一切來得太期待。

晚上六點多來到，夏天日落時間相對較晚，仍有自然光滲入，餐廳設計華麗優雅得來而不落俗套，木系裝飾、暗紅色和啞金色的裝潢隨處可見，在微微的日光影襯下，感覺特別溫暖舒適。我們安坐於貴賓廂房內，喝著友人帶來的香檳 （餐廳開瓶費為HK$1,000一支酒），為是夜晚餐帶來一個醉人的開始。

先來餐前小吃，在黑色盤子上排列了鬆軟的牛腱和一口脆炸番薯波，番薯波下還有少量粟米片作點綴，讓味道和口感都豐富起來。

煙燻鹵水鵝肝配炸饅頭 – 每次到訪潤，都不會錯過餐廳名物煙燻鵝肝，鵝肝入口軟綿，散發著淡淡的煙燻香氣，原來已經好吃非常，洪師傅更加注入了一點新創意，用香脆炸饅頭來配搭鵝肝，中和了原來的油膩感，美味指數立即加倍提升。

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