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「世」界味覺之旅 - Saii Lee

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30/06/2023Photo: 由作者提供

全港澳唯一！連續7年兩星米芝蓮湘川菜！必食蛋白酸菜東星斑、沸騰水煮和牛、松茸龍蝦球，貴氣不失辣勁！甜品必試辣椒朱古力

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　　小時候過澳門，絕大多數時間會留在澳門半島遊樂，甚少涉足氹仔，不過時移勢易，隨著路氹城的急速發展，大多數的新商場、新酒店都會選址氹仔，變成現在到訪澳門，超過半數時間都會留在氹仔，過澳門半島的唯一理由，就是為了美食，澳門半島除了擁有紮根多年的街坊名店，亦有不少連續多年蟬聯米芝蓮榮譽的星級餐廳，例如早前便到訪了一間已經闊別了五年，位於澳門半島星際酒店的湘川菜餐廳「風味居」，餐廳創下記錄，成為了全港澳唯一一間連續七年榮獲米芝蓮二星殊榮的湘川食府，實在是一切來得充滿著期待。

 

 

　　「風味居」由行政中餐總廚陳植強師傅主理，強師傅入廚三十年，2014年加入 餐廳，旋即摘下米芝蓮一星殊榮，2017至2023年，更加連續七年獲得米芝蓮飲食指南頒授二星餐廳的榮譽，實力不容置疑。師傅擅長運用來自四川、湖南等地的花椒、辣椒、麻椒入饌，加入時令高級食材，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

 

　　安坐好後，先來一口清新的山東廬山綠茶滋潤口腔，降溫之餘又有洗刷味蕾的作用，準備好迎接即將到來的美食。

 

　　餐前小吃來了一款魚湯小雲吞，雲吞雖小，卻能吃到充滿蝦香的肉餡，跟鮮甜的魚湯配在一起，為是夜晚餐帶來一個美妙的開始。

 

 

　　取名山海珍饈聚湘川的菜式原來是一道前菜拼盤，包括了酸甜醒胃的雲耳小黃瓜、散發著點點麻香的椒麻鮮鮑魚、麻和辣平衡得剛剛好的山城口水雞和帶著蒜泥辣香的蒜泥醬白肉，每款前菜都色香味美，簡單地獲取了我們歡心。

 

 

下一頁：更多精彩菜式—川滇松茸龍蝦球、蛋白酸菜東星斑、川湘菜沸騰水煮和牛肉

 

 

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