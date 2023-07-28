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早前來到位於西九龍M+頂層的高級中菜廳 CVIEW「華」吃午飯，一步踏進餐廳，已經被優雅而華麗的環境所吸引，原來CVIEW的名字全部含有深意，C代表中華（China），中華美饌（Chinese Cuisine），文化（Culture）和創意（Creativity）；VIEW是觀點、見解和視野，跟「華」字結構縱直交叠，象徵著博大中華文化的互相交融，難怪餐廳的裝潢全部散發著濃厚的文化氣息。

要數餐廳設計，當然要歸功於香港著名設計師兼首席品牌顧問陳幼堅Alan Chan和室內設計師許諾，兩位大師以中國園林為主題創作出充滿閒情雅致的用餐空間，最吸引眼球是一出電梯便看見於中國園林中常出現的月門，之後是一條有維港美景相伴的長走廊，左面用中式屏風間出了正式的用餐區，而右手邊走廊位置則設置了40個向窗外海景的二人座位，最適合情侶約會，一切來得太美妙。

CVIEW「華」由曾拿下米芝蓮一星的星級名廚徐一鳴師傅主理，為客人提供傳統正宗江蘇、浙江及上海風味的佳餚，務求客人能品嚐到中華美食的精髓。

是日午餐由一道花雕醉雞開始，濃郁的酒香配上軟滑的雞肉，簡單地獲取了我們歡心。

爽脆的老醋紅蜇頭緊接登場，清酸的味道吃得胃口大開；之後來了一道本幫燻魚，徐師傅用上本幫上海古法方式烹調，煙燻過程中加入了香片茶葉、甘蔗和蔗糖，讓燻魚散發著濃郁的獨特香氣，一吃愛上。

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