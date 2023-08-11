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最近到訪了剛剛由將軍澳搬到銅鑼灣的高級鐵板燒餐廳「三原鐵板燒」，餐廳由曾經出任日本駐美國芝加哥領事館總領事的首席家廚一職的三原光史主理，主打以傳統鐵板燒融入現代和食理念，運用當造食材以鐵板為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌，以前到訪過將軍澳舊址已經十分喜歡，不過始終地點有點偏遠，現在搬到了更加方便就腳的銅鑼灣，實在是一切來得太美妙。

餐廳位於銅鑼灣開平道CUBUS三樓，同層有一間供應廚師發辦的壽司店，還有一間充滿懷舊情調的和式酒吧 TAKUMI MIXOLOGY SALON，用餐前先來一杯客製調酒開開胃，為之後的美食做好準備。

揭開第一道門簾，是一條長長的走廊，之後再揭開第二道門簾，便來到用餐區，餐廳擁有一個大概可容納10位客人的開放式鐵板燒廚房，安坐好後，是夜主廚 KOTARO SAN 便為我們簡單介紹了晚市餐單，KOTARO SAN 來了香港只有三個月，但出奇地能夠說出幾句流利的廣東話，原來是師承於來港多年的餐廳主理人三原先生，當然 KOTARO SAN 的語言能力也十分厲害。

我們點了一款「割烹鐵板燒豪華晚餐」，定價會因應選擇的牛肉而各有不同，價錢由每位HK$1,880至HK$2,180（兩位起），最後我們挑選了A5熊本和牛厚燒牛柳（每位 HK$2,180），之後來一口総乃寒菊星海純米大吟釀無濾過生原酒，正式開啟是夜晚餐。

餐單由日本野菜沙律開始，只見幾款時令的日本蔬菜整齊地排在大碟之上，配上幾款蘸醬，清新又開胃。

之後是一款鮮味滿溢的牛肉他他，上面有清酸的柚子啫喱中和牛肉的膩滯感，置頂還放了魚子醬，讓菜式貴氣頓生。

用蛋殼作容器的茶碗蒸，加入陣陣幽香的松露醬汁，配上入口滑溜的蒸蛋，實在沒有不好吃的理由。

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