Travel & Dining 「世」界味覺之旅 - Saii Lee



加入最愛專欄 收藏文章 米芝蓮星星雲集!Amber x Single Thread Farms四手聯乘Tasting Menu吃掉7粒星:精緻蟶子青瓜「玫瑰」、生蠔魚子醬、松茸鮑魚、鴨肉蘋果 近期城中的高級餐廳多了不少四手聯乘晚宴,有些是本地米芝蓮餐廳或亞洲50最佳餐廳的互動,另外一些則是邀請海外的星級餐廳來港合作,各適其適,各自精彩!來到10月,置地廣場與美國運通 Centurion 合作推出了一個名為 Landmark Tasting Mastery Season 的活動,舉辦三場星級四手聯乘晚宴,參與的餐廳全部都大有來頭,第一場於十月初舉行,揭開序幕有置地文華東方酒店的米芝蓮二星餐廳 Amber 和來自美國北加洲的米芝蓮三星餐廳 Single Thread Farms,兩間餐廳亦不約而同地拿下了米芝蓮綠星殊榮,真正是門當戶對。向來是Amber 總廚 Richard Ekkebus 的粉絲,當然萬分期待他與 Single Thread Farms 的主理人兼主廚 Kyle Connaughton 聯手炮製的 Amber x Single Thread Farms 嚐味餐單,於是在餐單供應的第一天便來到捧場,一切來得充滿著期待。 是夜的 Tasting Menu 共有14道菜,安坐好後,先來一口 Dom Pérignon Rosé Vintage 2009 清清味蕾,為之後的美食做好準備。 Tai-zushi - 第一道菜是 Single Thread Farms Kyle 的出品,原來 Kyle 醉心於日本料理,年少時代 Kyle 的爸爸需要經常往返美、日,在父親的影響下,Kyle很早便喜歡上日本傳統美食,第一份廚房工作亦選了在洛杉磯最具歷史的日本餐廳擔當學徒,所以Kyle選擇用壽司來開始是夜的四手餐單,除了美味之外,或許亦有其他深一點的含意。Kyle用了法國鱸魚來做食材,壽司飯則加入了香草調味,之後以醃漬蘿蔔片包成一條壽司卷物,再切件上碟,一口吃下,味道清新討喜,為晚餐帶來一個美妙的開始。 Razor Clam - 之後來到 Richard 的出品,Chef把蟶子切片,再跟青瓜片砌成玫瑰花模樣,加了紫蘇和四川辣椒調味,爽嫩的蟶子跟爽脆的青瓜完美搭配,輕輕的微辣讓胃口大開。 Sea Urchin - Kyle 送來另一道充滿日本情懷的菜式,優質海膽配上鮮味滿滿的三文魚子,跟滑溜非常的薯蓉配在一起,實在沒有不好吃的理由。 David Hervé Royal Oyster - Richard 選用頂級生蠔入饌,置頂放上同樣矜貴的魚子醬,無論賣相和味道都十分精彩。 Vegetable Takiawase - Kyle 為我們準備了一款加入了歐美烹調方式製作的日本傳統料理蔬菜組合,是一道融合了東、西方飲食文化的精緻菜式。 Matsutake, Albalone - Richard 將充香氣的松茸和鮮味十足的鮑魚放在一起,再加入脂肪比例相對少,但雞味十足的平原雞和葱來豐富味道層次,簡單地獲得了我們歡心。 Prawn, Tomato Bisque - 又輪到 Kyle 獻技,一道揉合了鮮味、色彩和輕柔於一身的菜式,用蝦和番茄熬煮的蝦湯,色彩亮麗,配上滑溜的豆腐,好吃得念念不忘。 John Dory, Normandy Scallop - Richard 這一道扇貝菜式加入了魷魚來增添口感,吃時即席刨下當造的白松露,一時間空氣中彌漫著淡淡幽香。 Squash Owan with Australian Alfonsino - 跟隨 Amber 餐廳的用餐習慣,其中一道菜式會移步到廚房裡面立食品嘗,Kyle 跟太太兩人一同來到招呼,亦為我們簡介了菜式的精髓,菜式分作兩部分,一邊是煎香了的澳洲金目鯛,吃時注入特製湯汁,另一邊是用意大利青瓜花炮製的天婦羅,前者魚肉來得鮮嫩鮑滿,後者香脆美味,吃完再來一小杯茶香滿載的冷泡茶,滿足地離開廚房,回到座位等待是夜主菜來臨。 Foie Gras - 先來 Richard 的主菜,香煎鵝肝,煎得生熟度剛剛好的鵝肝,上面放了一點漬過的蔬菜,正好中和鵝肝帶來的膩滯感。 Duck - Kyle 的主菜隨後送到,鮮嫩的鴨肉跟清爽的蘋果配在一起,讓原來已經填得滿滿的胃納釋放出一些空間,讓我能夠把整個碟子上的食物吃過清光。 甜心時間分別有 Richard 的 Amao Strawberry 和 Kyle 的 Hojicha,兩款都精緻甜蜜。 最後還有精彩的餐後特飲、點心和水果,加上用 Chemex 壺沖調出來的黑咖啡,為是夜晚餐劃下完美句號。 是夜的Amber x Single Thread Farms 嚐味餐單只供應三天,定價每位HK$4,398,配酒另加HK$1,988至HK$2,888。 十月尾 Landmark Tasting Mastery Season 還有兩場星級廚師四手晚宴,分別是 文華廳 x 江 - 由輝師傅主理 和 Troisgros at AMI,有興趣品嚐星廚炮製的四手餐單,要趕快訂座啦。 Amber

地址 : 中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓

Landmark Tasting Mastery Season 訂位連結: https://www.landmark.hk/en/whats-on/happenings/tastingmasteryseason/





etnet財經‧生活app,一app在手,天下暢遊!► 立即下載

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

貨幣攻略

More

Share













Copy Info

米芝蓮星星雲集!Amber x Single Thread Farms四手聯乘Tasting Menu吃掉7粒星:精緻蟶子青瓜「玫瑰」、生蠔魚子醬、松茸鮑魚、鴨肉蘋果 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel/saiilee/44405

Close