凱悅8位名廚16手晚宴!嘗盡名廚招牌絕技:鵝肝魚子醬脆皮乳豬、鮮花椒蟲草花蒸東星斑柳、鱈魚大閘蟹肉獅子頭、蟹粉蛤蜊手工麵 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel/saiilee/44432

