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最近打開 instagram，不難發現多了不少金黃色的蟹膏照片，原因很簡單，每年的10月至11月，是吃大閘蟹的黃金時間，尤其今年大閘蟹當造，無論品質和收成都最近幾年間最好。作為愛吃一族，當然不會錯過這個吃蟹好時機，除了買蟹回家烹煮之外，也會留意餐廳推出的大閘蟹套餐，最近便跟朋友試了一個水準十分不俗的大閘蟹餐單，說的是位於上環，主打傳統江蘇菜的「江蘇銘悅」，總廚吳宏秋及行政總廚康志堅聯手推出了一個名為「秋季蟹粉套餐」，一切來得充滿期待。

吃大閘蟹當然不能沒有花雕，安坐好後，我們便先喝著加熱了的陳年花雕，酒香和花雕獨有的甜香瞬間攻佔了味蕾，為之後的蟹粉菜式做好準備。

先來前菜拼盤，三款江蘇前菜整齊地排列在長碟之上，涼拌杭椒鮮鮑角鮮甜爽嫩，拌入了用葱油、川椒油和杭州青辣椒丁製作的醬汁，充滿麻辣香氣，吃得胃口大開；黑魚子蘸蛋呈現流心狀態，吃到蛋香之餘亦能品嘗到淡淡的煙燻味道；炸得香脆的上海煙燻鯧魚表面有一層糖漿，鹹香與甜蜜互相交錯，為味蕾帶來不一樣的衝擊。

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