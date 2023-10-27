Travel & Dining

「世」界味覺之旅 - Saii Lee

加入最愛專欄　 收藏文章　

27/10/2023Photo: 由作者提供

大閘蟹季來了！精彩江蘇蟹粉套餐極盡奢華：6両爆膏陽澄湖大閘蟹、蟹粉皇燒鮑翅、滑溜鮮味蟹粉虎蝦蒸蛋、頂級蟹皇粉扣六頭花膠

#美食地圖 #大閘蟹 #Food Map #美食 #薑茶 #上環 #蟹粉 #蟹粉小籠包 #蟹膏 #花膠 #季節限定 #湯圓 #Fine Dining #黑魚子 #花雕 #蟹公 #大閘蟹套餐 #虎蝦 #燻蛋 #江蘇銘悅 #食家精選 #江蘇菜 #鮑翅 #陽澄湖大閘蟹 #煙燻鯧魚

　　最近打開 instagram，不難發現多了不少金黃色的蟹膏照片，原因很簡單，每年的10月至11月，是吃大閘蟹的黃金時間，尤其今年大閘蟹當造，無論品質和收成都最近幾年間最好。作為愛吃一族，當然不會錯過這個吃蟹好時機，除了買蟹回家烹煮之外，也會留意餐廳推出的大閘蟹套餐，最近便跟朋友試了一個水準十分不俗的大閘蟹餐單，說的是位於上環，主打傳統江蘇菜的「江蘇銘悅」，總廚吳宏秋及行政總廚康志堅聯手推出了一個名為「秋季蟹粉套餐」，一切來得充滿期待。

 

 

　　吃大閘蟹當然不能沒有花雕，安坐好後，我們便先喝著加熱了的陳年花雕，酒香和花雕獨有的甜香瞬間攻佔了味蕾，為之後的蟹粉菜式做好準備。

 

 

　　先來前菜拼盤，三款江蘇前菜整齊地排列在長碟之上，涼拌杭椒鮮鮑角鮮甜爽嫩，拌入了用葱油、川椒油和杭州青辣椒丁製作的醬汁，充滿麻辣香氣，吃得胃口大開；黑魚子蘸蛋呈現流心狀態，吃到蛋香之餘亦能品嘗到淡淡的煙燻味道；炸得香脆的上海煙燻鯧魚表面有一層糖漿，鹹香與甜蜜互相交錯，為味蕾帶來不一樣的衝擊。

 

 

下一頁：更多精彩菜式—蟹粉皇燒鮑翅、六両重的清蒸陽澄湖大閘蟹、西施白玉球蟹皇粉）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

Travel, Eat, Sleep, Repeat
More On 「世」界味覺之旅
You May Also Like
#美食地圖 #大閘蟹 #Food Map #美食 #薑茶 #上環 #蟹粉 #蟹粉小籠包 #蟹膏 #花膠 #季節限定 #湯圓 #Fine Dining #黑魚子 #花雕 #蟹公 #大閘蟹套餐 #虎蝦 #燻蛋 #江蘇銘悅 #食家精選 #江蘇菜 #鮑翅 #陽澄湖大閘蟹 #煙燻鯧魚
More on Travel & Dining

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#DIVAart#ArtInvest#Investment#藝術市場動向#Artcation
Travel & Dining Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
雙幣交易
大國博弈
More
Share