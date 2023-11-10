加入最愛專欄 收藏文章

早前來到已經闊別一段時間的文華東方酒店中菜廳「文華廳」享用晚餐，不單單是為了支持餐廳行政總廚黃永強師傅，因為是夜還有一位星級名廚和黃師傅聯手炮製四手餐單，說的是來自廣州文華東方酒店中菜廳「江」的行政總廚黃景輝師傅，輝師傅擅長運用時令上乘的食材，以傳統粵菜烹調方式加入一點時尚創意，製作出一道接一道垂涎欲滴的佳餚美饌，真心叫人期待。記得2015年曾經於已結業的「怡東軒」品嘗過兩位師傅的四手晚宴，超開心在8年後的今天能夠再遇見這個強勁組合，兩位師傅亦同時拿下了米芝蓮星級殊榮，菜式變得更加精緻，期待指數立即加倍提升。

當晚的星級四手聯乘來自置地廣場與美國運通 Centurion 合作推出的 Landmark Tasting Mastery Season 活動的第二彈，之前試過第一場 Amber X Single Thread Farms 的四手餐單，美味至今念念不忘，今場輪到星級粵菜師傅發功，大家都拭目以待。

安坐好後，侍應送上前菜組合，先來品嘗輝師傅的泡椒青筍和生醃鰲蝦，用上四川泡椒浸泡的青筍，味道清新麻辣，一吃愛上；生醃鰲蝦演變自傳統潮州美食生醃蝦，生醃方式能夠保留海鮮的原始風味，一口吃下，肉質爽口彈牙，嘴巴裡充滿了海洋的鮮味，加上黑魚子的點綴，菜式變得更加亮麗。

下一頁：有更多精彩菜式—八寶岩米釀一口乳豬卷、頭水紫菜衝浪加拿大象拔蚌、梨釀鰒鱆烤肉







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱