深圳創意時令Fine Dining!16道菜難忘鮑魚Taco、鴨膶腸釀一夜干乳鴿、南瓜花龍蝦鉗天婦羅、炭燒熟成鰻魚配自製闊麵條!像西餐又像中菜 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel/saiilee/44552

