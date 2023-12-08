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作為土生土長的廣東人，對於陳皮絕對不會陌生，記得小時候家裏露台都會掛著一串串的柑皮，經過日曬、熟成之後，就會變成陳皮。當然要製作高品質的陳皮，無論選料、功序都會更加講究、繁複，不過最重要還是時間，經過以十年作單位洗禮後的陳皮，會變成有藥膳價值的珍品，陳皮俱備化痰止咳、健脾開胃、袪濕，甚至可以改善口臭問題，所以超過十年以上的著名產地陳皮都有價有市，一些擁有多年烹調經驗的中菜師傅，更加會以陳皮入饌，早前就到訪了香港瑰麗酒店中菜廳「彤福軒」，為的就是品嚐中菜行政總廚李志偉師傅炮製的「新會陳皮品味宴」套餐，實在是一切來得太期待。

李師傅運用來自家鄉新會品質最好的陳皮入饌，新會亦是現今最佳陳皮的產地，而用於生產陳皮的柑橘主要分為兩種，小青柑和大紅柑，而新會陳皮的核心產區大致分作五大區 – 東甲、天馬、西甲、梅江和茶坑，不同柑橘和不同產地的陳皮各俱特色，李師傅分別用上十年、廿年，甚至五十年的陳皮，就著其味道和特性，於不同菜餚中展現其獨特滋味。

安坐好後，我們先來一口八年二紅全生曬柑普茶，陳皮的香氣跟茶香完美融合，為原來帶點乾涸的喉嚨帶來滿滿滋潤。之後再試不同年份的陳皮水，一時間口腔內充滿著陳皮的甘香，喝罷，唇齒留香。

十年天馬陳皮三小品 – 陳皮宴正式開始，先來以十年天馬陳皮入饌的三款餐前小吃，金桔陳皮醬鮮元貝 用上肉厚鮮甜的元貝簡單煎香，封住食材自身鮮味之餘亦帶來焦脆的外層，配上李師傅自家炮製的私房桔果醬，真心美味；十年天馬陳皮酥炸牛肉球 用上順德傳統酥炸鯪魚球的方式來炮製陳皮牛肉球，吃時外脆內軟，牛肉球充滿肉汁，加上外面的脆米，簡單地討人喜歡；百香果陳皮魚蓉莢 以兩片陳皮夾著魚蓉來酥炸，配合清新的熱情果醬，好吃到停不了口。

下頁更多菜式：五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、十二年梅江塞口陳皮龍蝦竹笙卷、二十三年東甲陳皮芋蓉香酥鴨







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