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剛剛過去的聖誕長假，身邊不少朋友到了深圳遊逛一、兩天，當中有一些試了之前於文章中分享過的深圳餐廳，評價都十分正面，於是便詢問還有沒有其他好介紹，既然有朋友想北上吃得精緻一點，自己當然亦會無私分享。位於深圳高新南環路有一間主打乾式熟成牛扒的高級現代美式西餐廳 Stone Sal「言鹽西餐廳」，Stone Sal源自上海，上海店開業於2017年，短短幾年間便拿下了黑珍珠二鑽餐廳和米芝蓮推介餐廳殊榮，2022年於深圳開設了上海以外的第一間分店，主理人兼主廚 Chef Ling務求將屬於「言鹽」獨樹一幟的現代美式料理帶到深圳，為客人提供嶄新的美食體驗。

一步踏進餐廳，先被高樓底的寬敞空間所吸引，用上原木、岩石和金屬打造的用餐空間，為客人帶來既華麗又時尚的佈局，要數最吸引眼球的莫過於裝置於用餐區天花正中的巨型章魚，造型生動活潑，其他還有甲蟲牆飾、鹿頭燭臺和各種金屬材質的動物擺設，為餐廳添上濃濃的藝術氣息。

我們安坐於廂房裏面，長長的餐枱感覺別具氣派，先來一口香檳沖洗味蕾，再試試餐廳自家焗製的酥皮麵包，配上特調的松露醬牛油，真心好吃，要強烈控制自己才能不連續吃下去，免得之後胃納沒有空間再享用其他美食，呵呵。

自家製熟成牛肉火腿配蜜瓜 – 第一道菜是 Chef Ling自家製的熟成牛肉火腿，選用來自澳洲的full blood純血和牛炮製，醃製後再放於餐廳的熟成房間經過至少6個月的風乾處理，吃時油香四溢，配上甜度甚高的蜜瓜一同享用，讓牛肉的鹹鮮味道加倍提升起來。

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