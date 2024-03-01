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過去幾年間，城中廚師發辦（OMAKASE）壽司店熱潮湧現，每逢有新的壽司餐廳開業都會引來關注，不過隨著大家開始頻繁到日本旅遊叉電，壽司熱潮的確有冷卻下來的跡象，不過能夠屹立不倒的，都是當中的 best of the best。最近聽聞上環有一間剛剛開始試業一、兩個星期的廚師發辦餐廳「紫美」，品嘗過的朋友紛紛給予正評，而且聽聞老闆也有經營壽司店的經驗，而且成績十分不俗，壽司達人S小姐剛剛拿到了四個位置，問我要不要來一個率先試，當然二話不說便欣然赴會，一切來得太期待。

到訪當晚門口遮蓋著招牌的紅紙還未有撕下，可見餐廳的新淨程度，一步踏進餐廳，長長的壽司吧枱可以容納10位客人，我們4個被安排坐於吧枱的L形轉角位置，方便交談。安坐好後，先來一口自携十四代大極上清酒（開瓶費每支HK$500），清酒充滿果香，舌頭立時添上一抺清新。

「紫美」由兩位大廚主理，男師傅負責壽司，輝師傅則負責熱食，男師傅是香港人，擁有多年製作壽司經驗，而輝師傅是台灣人，曾經於台北和另一位廚師創立了「彧割烹」，擔任副主廚一職，餐廳於2022年拿下了米芝蓮一星殊榮。「紫美」有兩位經驗十足的廚師坐鎮，出品絕對有保證。

北寄貝出汁 – 第一道菜先由輝師傅打頭陣，輝師傅用上鮮甜度十足的北寄貝炮製高湯，北寄貝爽甜鮮嫩，湯液通透清甜，喝罷，暖身又暖心。

吞拿魚三食 – 之後到男師傅出場，單從食材的顏色紋理，已經知道這件吞拿魚十二分高質，果然第一件的中拖羅壽司已經油脂滿載，魚味濃郁；之後再來大拖羅，油香更升級一倍，最後的醬油漬赤身魚味最濃，一吃愛上。

海膽花雕蟹 – 又輪到熱食時間，輝師傅用上時令的日本蟹入饌，蟹腳煮熟，蟹身則保持刺身狀態，加入二十五年花雕酒調味，吃時置頂放上兩款不同口味的海膽，置底則是海苔拌飯，拌勻同吃，能同時嘗到蟹肉的鮮、海膽的香、花雕酒香和紫菜清香，好吃得念念不忘。

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