Travel & Dining

「世」界味覺之旅 - Saii Lee

加入最愛專欄　 收藏文章　

05/04/2024Photo: 由作者提供

澳門大師級廚師發辦！師徒四手聯乘壽司Omakase：肥美冰見寒鰤、蛇腹位大拖羅、大極上海膽、雙重鮮味毛蟹壽司，極致美味！壽司控盡興！

#美高梅酒店 #北上食買玩 #日本料理 #江戶前壽司 #日本菜 #壽司 #SUSHIDAN AT ROSSIO #盛事寿志團 #Hakkoku #Omakase #吞拿魚卷 #清酒 #廚師發辦 #冰見寒鰤 #赤醋飯 #太刀魚 #茶碗蒸 #手卷 #富山白蝦 #沙甸魚 #純米大吟釀 #鮟鱇魚肝 #金目鯛 #大拖羅 #毛蟹 #海膽 #白子 #美食 #海鰻 #喉黑魚 #澳門 #美食地圖 #Food Map #短線遊 #Fine Dining #食家精選

　　早前到訪了澳門美高梅酒店裏面，主打江戶前壽司的高級壽司店「盛事‧寿志團」SUSHIDAN AT ROSSIO，餐廳由料理長上野真人主理，上野師傅師承自東京高級鮨店Hakkoku はっこく的掌舵人佐藤博之，於2019年曾經與師傅佐藤博之一同來到澳門美高梅開設期間限定店，獲得無數好評，於兩年前便於澳門美高梅開設了東京以外的唯一「寿志團」分店，以傳統壽司技藝精髓糅合創新風格，為客人炮製出一件接一件的精緻壽司。

 

 

　　上個月中出發澳門原意是為了出席第15 屆《香港澳門米芝蓮指南》，碰巧Hakkoku的掌舵人佐藤博之師傅來到澳門「寿志團」跟弟子上野真人師傅聯手炮製為期5天的大師級別廚師發辦，因為5年前試過佐藤師傅的手藝，至今念念不忘，當然不會錯過是次的難得機會，於是特意提早一日來到澳門，品嘗兩師徒一同呈獻的四手盛宴。

 

 

 

　　安坐好後，先跟佐藤師傅和上野師傅打個招呼，侍應亦送來了第一款清酒「上川大雪，吟風，特別純米，辛口」，入口充滿純米香氣，酒體偏向乾身，正好用來迎接是日的第一件壽司吞拿魚卷，佐藤師傅選用的吞拿魚來自他們的獨家供應商，鮮味滿載的吞拿魚蓉遇上鹹、酸度剛剛好的赤醋飯，再配合超美味的優質紫菜，為是日四手廚師發辦帶來一個美味的開始。

 

 

　　第二件壽司來了肥美的冰見寒鰤，肉質緊緻、油脂豐腴，一吃愛上；之後來了一件輕輕燒灼過的太刀魚手卷，熱力讓魚油全數釋放，配上辛口的上川大雪，吟風，倍感滋味。

 

 

下一頁：更多Omakase精彩壽司

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

Immerse yourself in Arts Month
More On 「世」界味覺之旅
You May Also Like
#美高梅酒店 #北上食買玩 #日本料理 #江戶前壽司 #日本菜 #壽司 #SUSHIDAN AT ROSSIO #盛事寿志團 #Hakkoku #Omakase #吞拿魚卷 #清酒 #廚師發辦 #冰見寒鰤 #赤醋飯 #太刀魚 #茶碗蒸 #手卷 #富山白蝦 #沙甸魚 #純米大吟釀 #鮟鱇魚肝 #金目鯛 #大拖羅 #毛蟹 #海膽 #白子 #美食 #海鰻 #喉黑魚 #澳門 #美食地圖 #Food Map #短線遊 #Fine Dining #食家精選
More on Travel & Dining

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#北宋汝窯器#親密#Gym Come True
Travel & Dining Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
貨幣攻略
大國博弈
More
Share