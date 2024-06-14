深圳黑珍珠一鑽無國界餐廳！日式鹽麴乳鴿、法國風味花椰菜甘鯛魚、陝西和牛牛肉餡餅，一晚食勻全世界！

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最近多了到深圳吃Fine dining，當中印象難忘的餐廳真不少，早兩、三個星期便到訪了一間拿下了黑珍珠餐廳指南一鑽殊榮的精緻料理餐廳AVANT，位處於高級餐廳臨立的深圳南山區。AVANT創立於2022年，由年輕的創辦人兼主廚Jerry Tian田澤宇帶領，Jerry 15歲便到了北美留學，在遊歷世界的旅程中不斷充實對多元飲食文化的知識，大學畢業後，Jerry懷著對現代料理的熱誠，轉而投身烹飪領域，先後任職於芝加哥米芝蓮三星餐廳Alinea和米芝蓮二星餐廳Oriole，從而鍛鍊出一身好廚功，為日後回國創立自己餐廳做好準備。

AVANT作為一家無國界料理餐廳，本身已經累積了對中國飲食文化傳統和本地珍貴食材的多方面了解，每季轉換新餐單，Jerry都會精心設計出一條風味旅行路線，每一道菜都配上一張「機票」餐牌，用輕鬆自在的「Fun Dining」姿態，為客人送上一道接一道以當地食材及烹飪方式創作出來的佳餚美饌，一切來得充滿著期待。

一步踏進餐廳，以黑色為主調的用餐空間，能夠一眼看見明亮的開放式廚房，高樓底的設計，為客人帶來舒適愜意的感覺。先來一口歡迎茶鳳凰山茹蘭單叢，清新味道輕輕洗擦了舌頭，為迎接之後的美食做好準備。

葵花雞熟地湯 – 餐單由一道清甜的湯品開始，Jerry用葵花雞和熟地熬煮湯頭，裏面加入福州特產肉燕（可理解為福州雲吞），喝罷，暖身又暖心。

春夏小點 – 次後來了三款餐前小吃，最具玩味的莫過於魚子醬薄餅，一口薄餅放於小型意大利Pizza餅盒裏面，好味又有趣，另外還有兩款同樣鮮味十足的番茄竹莢魚撻和甜蜜豆蠶豆地蛤撻，簡單地獲得了我們歡心。

雲南大理 | 蒼山洱海 – 用上紅菜頭、樹莓醋、櫻花、白蝦和障泥烏賊炮製出來的菜式，呈現出一片誘人的紫紅色，爽口的障泥烏賊配上酸酸甜甜的醬汁，入口清新討喜。

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