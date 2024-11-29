灣仔法國餐廳冬季創意新菜單！新加坡籍總廚炮製限定菜式：液態火腿小籠包、酸菜魚雪葩配西西里紅蝦他他、梅菜汁炭火燒馬友

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最近來到灣仔的創意法國餐廳 AUOR 享用晚餐，品嘗屢獲殊榮的新加坡籍總廚Edward Voon創作的新一季餐單，距離對上一次到訪大概有三個月，不過上次是吃午餐，不得不提這裏午餐時段會搖身一變成為The Laksa Club，同樣由 Edward 掌舵，主打東南亞經典菜餚，供應新加坡喇沙、海南雞飯、蝦醬雞翼和五香肉卷等等傳統東南亞菜式，而且價錢親民，絕對是午餐聚會的好地方。晚市時段便會回歸品嘗創意法菜。Chef Edward獲獎無數，2005年帶領新加坡團隊拿下「世界廚藝大師大賽」總冠軍，2007年亦被英國Restaurant 雜誌選為十大最具創意廚師之一，之後來到香港發展，曾經出任九龍灣高級法國菜餐廳Le Pan主廚一職，於2022年創辦AUOR，以法國菜基礎融入亞洲風味，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

冬日餐單分為四道菜（HK$980 +10%）和六道菜（HK$1,180 + 10%）兩個選擇，一場來到當然要選六道菜試齊全，記得上一次享用 Chef Edward 的Tasting Menu已經是年初時段，年尾能夠再次品嘗Edward的手藝，一切來得太期待。

先來兩款餐前小吃，一款是注入液態火腿的創意小籠包，一啖入口，鹹香四溢；另一款是韓式泡菜乳酪撻，味道帶一點點微辣，開胃又惹味。

AWAKENING – 第一道菜來了一款意大利西西里紅蝦他他，上面鋪滿三文魚子，亮點是置頂的雪葩是用中式酸菜魚湯汁炮製，撈勻一齊享用，紅蝦的鮮甜跟酸菜魚湯雪葩的酸辣完美融合，一吃愛上。

吃完第一道菜來了人見人愛的麵包，配上新加坡辣椒蟹醬同吃，會吃過不停。

RAIN – 第二道菜是一款創新版本的焗蟹蓋，Edward用上澳洲青蟹入饌，起肉後加入白酒奶油醬和新加坡白胡椒醬汁一起焗製，亮點是置頂放上拌入鹹蛋黃的黃金炸魚皮替代焗蟹蓋的脆皮，無論味道和口感都超有驚喜，好吃得念念不忘。

COLOURS – 第三道菜是一款馬友魚菜式，Edward先把馬友風乾了兩天，用炭火燒香後配合用梅菜、薑、葱和八角煮成的醬汁同吃，魚皮脆口，魚肉幼滑、醬汁開胃，實在沒有不喜歡的理由。

吃過三道菜之後來了一款清清味蕾的甜食，置底有糖煮西瓜，中間是布冧慕絲，置頂放上蔬菜刨冰，甜蜜又清新。

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