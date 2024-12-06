青森食材+傳統工藝品美食體驗！米芝蓮二星餐廳4手聯乘餐單：名物北紫海膽、青森大間吞拿魚、扇貝配雅枝竹，鮮味無窮！

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最近來到中環米芝蓮二星餐廳 Arbor 享用一個特別的四手聯乘午餐，品嘗主廚Eric聯同來自日本青森縣的法式創意餐廳Kashu主廚花田先生聯手炮製的四手餐單，席間除了大量運用青森縣食材之外，更特別是把當地的傳統工藝品完美融入了餐單裏面，當中包括源自青森縣津輕的津輕玻璃器皿，全部人手製作，每一件都獨一無二，華麗又矜貴；另外還有木村木品製所出品的蘋果木工藝品，以廢棄蘋果木材加工而成，美麗又環保。

安坐好後先來一口青森縣產的清酒 陸奥八仙 V1116，特點是製作過程中加入了釀製葡萄酒的酵母，入口更加清爽，酸度亦更見突出，一啖入口，為舌頭添上一抹清新。

Kitamurasaki Uni & Mokuzu Kani - 先來餐前小吃，Eric 運用青森縣名物北紫海膽入饌，以黑麥製作批底，中間是混入時令蟹汁炮製的壽司米飯，上面放上清蒸過的北紫海膽，一啖入口，味道鮮香濃郁，搭配旁邊以黃酒和蟹汁烹調的湯汁，美味道立即加倍提升。

Aomori Oma Maguro - 之後來了另一道以青森大間吞拿魚炮製的小吃，選用赤身位置，以紅酒和醬油做醃漬處理，赤身魚肉外再加入少許吞拿魚他他，外面包上一層用醬油和大麥製作的班戟，帶一點點日本芥末調味，上面塗上以日本忌廉和醋烹調的醬汁，吃上一口，無論味道和口感都有極佳享受，旁邊還有日本山藥漬物，吃完班戟之後可以清新一下味蕾。

Aomori Kurenai Salmon - 用上青森縣津輕海峽的虹鱒魚入饌，肉質緊緻，油脂豐腴，魚味又香又濃，配上置底的忌廉醬汁和置頂放上的青森縣三文魚子一同放進嘴巴，鮮味四溢，吃罷，唇齒留香。

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