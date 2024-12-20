中環高級鮨店冬季 Omakase：稚鮪魚藁燒、皮剝魚配肝醬、薑蔥炒白子，以傳統技法突出食材鮮味！

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最近，來到城中其中一間最愛的廚師發辦鮨店「寿し雲隠」，品嚐主廚陳永健師傅炮製的秋冬季節餐單。健師傅擁有十多年烹調日本料理經驗，曾經跟隨日本名廚習得一身好廚功，擅長針對各類食材運用不同的傳統技法來突出食材鮮味。不僅如此，他閒時還會閱讀大量關於日本飲食文化和各類有關日本料理的書籍，以知識加上高超的廚藝，為客人炮製出一道接一道的美食，一切來得太期待。

安坐好後，先來一口「酒酒井夜明 純米大吟釀 生酒」，乾爽微甜的清酒為舌頭添上一抺清新。

皮剝魚，肝醬 – 第一道菜是來自九州大分縣的皮剝魚，淡雅的魚肉拌上香濃的肝醬原來已經好吃非常，健師傅巧妙地放上略帶回甘香氣的地膚子，味道和口感層次立即豐富起來。

櫻煮章魚 – 選用來自神奈川2KG以上的真蛸入饌，以醬油、味醂、砂糖等加水後以櫻煮方式炮製，柔軟鮮甜的章魚配上略帶微甜的醬汁，簡單地獲取了大家歡心。

刺身 – 之後來了兩款刺身，分別是來自屋久島的深海池魚和三重縣的障泥烏賊，前者油脂豐腴，後者鮮味濃郁。

下一頁：時令稚鮪魚、磯邊卷、鱈白子天婦羅







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