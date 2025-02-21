北京米芝蓮星級湘菜進駐中環！芙蓉火燒餅、炭火老鴨花膠湯、開刀黃皮老虎斑，一場融合傳統與現代的味覺盛宴

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中環向來是米芝蓮餐廳的集中地，最近又多了一間星級餐廳進駐，說的是來自北京的米芝蓮一星湘菜餐廳「芙蓉無雙」，香港主打湘菜的食肆不多，達至米芝蓮級數的更加寥寥無幾，餐廳跟米芝蓮星級台州菜餐廳「新榮記」實屬同門，香港「新榮記」由2019至今已經連續六年拿下米芝蓮一星殊榮，可見實力非凡，現在把來自北京的「芙蓉無雙」帶到香港，一切來得充滿期待。

一步踏進餐廳，充滿湘西傳統味道的裝潢讓人眼前一亮，華麗優雅的用餐大堂整齊地排列著十張左右的四人餐枱，我們當天六位，要預訂廂房入座，置身於寬敞雅致的房間中用餐，感覺特別悠閒舒適。

安坐好後我們先來一些餐前點心和水果，不得不提當日的炒米糖和同時具備了柑、橙、柚特質的水果「紅美人」都甚有驚喜，輕鬆地打開味蕾，為之後的美食做好準備。

下酒菜 – 先來品嘗兩款下酒菜，蓉園臭豆腐 外皮酥脆，內裏綿密，搭配特製醬料同吃，香氣撲鼻，簡單地討人歡喜；擂椒茄子 把茄子與辣椒完美融合，口感軟綿，辣而不燥，令人回味無窮。

另外兩款還有 筍衣豆豉蒸燻腸 鮮嫩惹味，一吃愛上；炭烤臘青魚尾 外皮烤得焦香四溢，魚肉卻依然保持鮮嫩多汁，誘人的炭火香氣讓人想多吃幾件。

芙蓉火燒餅 配 梅乾菜肉餡 – 之後來到餐前點心環節，大廚為我們準備了一款招牌點心芙蓉火燒餅，餐廳特別配備了焗製PIZZA的大型焗爐來製作燒餅，出爐的燒餅外皮又酥又脆，內餡是鮮味多汁的梅乾菜肉，一口咬下，香氣瞬間在嘴巴綻放，完美地詮釋了傳統與創新的兼容，將湘菜的「香」與「鮮」發揮得淋漓盡致，好吃得念念不忘。

炭火煨湯 – 來到自己最愛的湯品時間，餐廳送來了一款 陳皮筍乾老鴨花膠湯，炭火慢煨的老鴨湯，湯呈金黃色，能聞到濃郁香氣，一啖入口，花膠的膠質與老鴨的鮮美配合得如膠似漆，喝罷，暖身又暖心。

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