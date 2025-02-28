四大名廚帶來東京米芝蓮星級滋味，發酵大白菜卷、金黃椎茸批、西班牙金絲龍蝦燴飯，八手聯乘獻技盡顯星廚功架

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最近來到CENSU HK品嚐了一頓千載難逢的星級盛宴「YAKUSOKU 2.0」，說的是CENSU HK x Florilège x Azuki to Kouri x CENSU TOKYO 的八手聯乘晚宴，CENSU HK主理人兼主廚佐藤峻特意邀請來自東京兩大知名餐廳 - 米芝蓮二星餐廳Florilège的主廚川手博康和創意甜品店Azuki to Kouri的主廚堀尾美穗，再加上CENSU TOKYO主廚金須郁幸一同來到香港，為客人打造一場前所未有的聯乘晚宴，除了廚藝上的交流，亦蘊含了兩地飲食文化的融合，一切來得充滿著期待。

四位主廚的烹調風格各有特色，CENSU HK的創辦人兼主廚佐藤峻，一直以來都以打破傳統日本料理框架而聞名，他的料理風格融合了日本、澳洲和香港的飲食文化，充滿創意與叛逆精神；Florilège的主廚川手博康以蔬菜為本的料理哲學和可持續發展的餐桌理念，讓Florilège成為米芝蓮二星餐廳和米芝蓮綠星認證，更加於2024年亞洲50最佳餐廳中拿下了第二位的佳績；Azuki to Kouri的主廚堀尾美穗以創意刨冰聞名，她將傳統日式刨冰（Kakigori）提升至藝術層面，每款甜品都仿如藝術品般精緻；CENSU TOKYO的主廚金須郁幸的菜式融合法式、中式與日式料理於一身，以休閒奢華的居酒屋體驗為核心，打破了傳統居酒屋框架，創造出一種全新的飲食文化。

一日限定的「YAKUSOKU 2.0」分作日與夜兩種不同體驗，日間部分是CENSU HK與Azuki to Kouri聯手推出的日間限定刨冰甜品店，好開心有機會品嚐了首次登陸香港，堀尾美穗的招牌甜品Azuki to Meringue（HK$198），這款甜品以香甜的十勝紅豆為基底，搭配新鮮忌廉和輕盈如雲朵般的法式蛋白霜，每一口都充滿層次感。

另一款 Strawberry Chiboust（HK$218），則以新鮮時令草莓為主，搭配焦糖希布斯特忌廉和香脆杏仁脆餅，酸甜交織，口感豐富。而聯乘限定的Mont Blanc Dango（HK$228）更將栗子蒙布朗與日式大福結合，創造出獨一無二的味覺體驗。

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