五度摘星米芝蓮上海菜！無錫非遺菜式脆鱔、百吃不厭特式崧子魚、紅燒原條牛肋排，親民價錢吃出星級滋味

加入最愛專欄 收藏文章

最近來到位於尖沙咀K11 MUSEA 7樓的米芝蓮一星上海菜食府「夜上海」食晚飯，對上一次到訪已經差不多要數到兩、三年前，餐廳連續五年拿下米芝蓮一星殊榮，可見實力非同凡響。更甚是「夜上海」同時被《香港澳門米芝蓮餐廳指南》推薦為「香港價格最相宜的星級餐廳精選」之一，意思是客人能夠品嘗星級美味佳餚和體貼服務之餘，價格亦不會來得高不可攀，摘星變得更加親民。

一步踏進「夜上海」，先被充滿三十年代老上海情懷的用餐環境所吸引，餐廳佔地兩層，用上大量木系裝潢與傢具，配合情調滿滿的昏暗燈光，感覺特別悠閒愜意。餐廳安排我們坐樓上，更多落地玻璃吸收窗外的自然光，當晚6點多便來到餐廳，正好趕及欣賞日落前的美妙景色，立即把心情放鬆，為之後的美食做好準備。

適逢K11商場正舉辦「Artisanal Kitchen匠心美饌之旅」活動，於5月31日前光顧精選食肆便有機會享用合共高達HK$500即時現金折扣優惠，實在是一切來得太著數。

江南脆鱔 HK$88 – 已經一段時間沒有來過，當晚我們只有兩位，主要以重溫餐廳名物為主要目的，前菜選了江浙名菜同時被選為無錫非遺菜式的「脆鱔」，大廚先把鱔肉切成幼條再放入滾油裡炸，這道菜對油溫十分講究，炸起後再沾上秘製糖醋汁，吃時外脆內嫩，甜中帶鹹，一吃愛上。

特式崧子魚 時價 – 一道十分考驗刀功的菜式，大廚先把魚起骨再於魚肉上雕出花紋，蘸上一層薄薄的生粉再分兩次放入油鍋裡炸，恰到好處的油溫會讓魚肉呈現出松鼠外形，最後淋上用鎮江香醋煮成的糖醋汁，一啖入口，魚肉酥脆，味道酸酸甜甜，美味又開胃。

紅燒原條牛肋排 HK$340 – 餐廳選用優質牛肋排部位入饌，加入各式各樣香料以小火慢燉而成。色澤醬紅的牛肋排能夠突顯江浙菜濃油赤醬的特色，肉質酥爛軟嫩，好吃得念念不忘，此時此刻想要來一碗白米飯。

火腿津白 HK$168 – 大廚會精選津白最細嫩的部份，貪其甜度最高兼入口無渣，再配合陳年火腿精煮而成，吃時能夠品嘗到陳年火腿的鹹鮮，津白入口軟爛，簡單地獲取了我們歡心。

砂鍋鹹肉菜飯 HK$160 – 主食時間侍應送來了一個砂鍋，甫一揭開煲蓋，立即聞到淡淡飯香，吃時能嘗到鹹肉的鮮味和菜葉的清甜，米飯亦來得粒粒分明，添飯是必須的事情。

有關更多「Artisanal Kitchen匠心美饌之旅」活動的優惠，可以留意K11 Musea和K11 Art Mall的網頁消息。

夜上海

地址 : 尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 7樓702號舖

電話 : 2376 3322







etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情