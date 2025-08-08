一嘗北京川菜大師星級手藝！東坡雞豆花、鮮切水煮吊龍牛肉、鱔饌擔擔麵，天府美饌在香江

加入最愛專欄 收藏文章

位於北京的高級川菜餐廳「1996川菜．主廚餐廳」向來收於自己的餐廳口袋名單裏面，最近餐廳主理人梁棣老師率領餐廳團體來到香港中華廚藝學院作交流體驗，於附屬學院的T酒店中菜廳舉行了一個名為《「天府美饌在香江」四川眉州東坡廚藝示範及主題晚宴》的活動，愛吃如我當然希望把握機會一試梁老師的手藝，多得食友的邀請有幸參與其中，實在是一切來得太期待。

晚宴開始時，先由梁棣老師致詞，束有短髮、外形溫婉嬌小的她，渾身散發著大師氣場，梁老師出生並成長於四川峨眉山，年青時遇到了她的丈夫，他是一名廚師。1996年，兩人在北京創立了「眉州東坡」川菜食品連鎖品牌，分店遍佈國內多個城市，之後梁棣老師希望擁有一間心目中理想的川菜餐廳，於是便出現了「1996川菜．主廚餐廳」，餐廳出品受到各界肯定，分別入選了米芝蓮餐廳指南和黑珍珠餐廳指南，並拿下了2025 The Best BANG Awards「年度川菜餐廳」殊榮，可見實力非同凡響。

先來了六款前菜，包括用上四川巴中青峪豬製作的 香腸兩味；以土雞、雞肝和雞心泡製的 樂山捧捧雞；加入豬鬆板肉、鮑魚、黃瓜、馬蹄笋和蒜泥醬的 蒜泥白肉；清新開胃的 珍珠饊子東坡漩子涼粉；用溏心皮蛋和手工豆腐組合而成的 皮蛋豆腐；當然少不了代表鹹鮮味形的 四川跳水泡菜。

吃過前菜，來到湯品時間，梁老師為我們準備了一道川菜名物「吃雞不見雞」的 東坡雞豆花，用上刀背把雞胸肉捶成雞茸製成了豆花狀，加入滋潤花膠，配上以老雞、火腿、乾瑤柱熬成的清徹湯液，一口吃下，鮮味滿載。

再來是 東坡臊子海參，用上矜貴的關東參入饌，配上香噴噴的肉末，簡單地獲取了大家的歡心。

魚香大蝦 是餐廳名物魚香肉絲的變奏版，用上自家釀造的魚香醬，配合新鮮彈牙的大蝦，能吃到鮮、辣、酸、甜的味道，瞬間愛上。

下頁看更多美食







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好