15/08/2025

深圳新派創意餐廳！潮汕甜橄欖雪糕、鯛魚湯凍布列塔尼藍龍蝦、黑虎蝦膠熟成鴨，北上尋味之旅

　　最近再次到訪自己最愛的新派創意餐廳，坐落於深圳南山區的Fumee拂鳴，品嘗才華洋溢的主廚Reina Chen炮製的夏季菜單，未出發前已經聽到不少試過朋友的評價，大家都讚不絕口，讓這次重訪之旅變得更加期待。

 

 

　　果香吟 – 安坐好後先送來第一道開胃小菜，用上法國諾曼第生蠔入饌，配搭潮汕甜橄欖雪糕，還有水蜜桃、青蘋果加持，入口清新討喜。

 

 

　　水晶膾 – Chef Reina用上布列塔尼藍龍蝦來製作一道致敬南宋時期古菜單中記載的一道海鮮湯凍菜式，用上充滿膠質的鯛魚湯來製成湯凍，加入檸檬葉和百香果，一口吃下，龍蝦肉質口感彈牙，能吃到一點點辣味打開味蕾。

 

 

　　三重奏 – 先把普寧豆腐打碎再做成炸漿，裡面包裹著用東海帶魚和扇貝炮製的慕絲，旁邊放上以腐乳製成的點醬，吃時把炸物蘸一點腐乳醬同吃，味道香濃，再吃一點旁邊的自家製漬物來平衡油膩感，簡單討喜的味道。

 

 

　　糟熘醉 – Chef Reina的菜單裡面有不少潮汕元素，其實她籍貫上海，上海人在夏天很愛吃糟熘，於是Chef Reina便把家鄉的味道融入菜式之中，用上古越龍山來製作自家糟熘，加入鱘龍魚筋和繍球菌，前者口感彈牙，後者入口爽脆，加上熱湯加持，置底還有滑溜的蒸蛋，吃罷，暖身又暖心。

 

 

下頁看更多美食！

 

 

