深圳高級精緻Fusion菜！熟成福建番鴨、炙烤東海黃魚、炭烤黑金鮑，繽紛美味的用餐體驗

最近來到坐落於深圳前海嘉里中心的高級精緻餐廳「配德 Pairedd．深圳」享用晚餐，Pairedd主打中西融合料理，透過精心設計的菜餚和美酒搭配，加上用餐時跟來賓的趣味互動，為客人呈現一個繽紛美味的用餐體驗。

餐廳由集團合夥人Kevin Tang 唐培修出任主廚一職，Kevin是加拿大華裔廚師，畢業於溫哥華太平洋烹飪藝術學院 (Pacific Institute of Culinary Arts)，曾於2015年榮獲加拿大霍克斯沃思青年廚師大賽 (Canadian Hawksworth Young Chef Competition) 地區冠軍。他曾經於多間知名餐廳鍛鍊廚功，擅長將西方烹飪技巧與中式風格融合，強調食材的多樣性和敘事深度，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

侍酒師由同時擔任餐廳經理的Jay Wu出任，Jay擁有WSET高級認證和法國高級品酒師名銜，曾任米芝蓮星級法國餐廳和廣州白天鵝酒店酒吧的酒水總監。Jay的酒水設計不限於單一類別，更著重於情感和環境的和諧協調，為每道菜式度身定造配對的飲品，搭配從天然葡萄酒和限量版清酒，到小批量精釀啤酒、自釀康普茶以及香料風味的開胃酒都有，務求為客人帶來一個獨一無二的美味回憶。

一步踏進餐廳，先被L字形擁有十二個吧台座位的開放式廚房所吸引，用上金、銀、黑三色為主色調，周圍的窗戶框散發著微微光影，鏡面和精心設計的燈光營造出悠閒愜意的用餐空間。

安坐好後Chef Kevin和餐廳經理Jay先後來打過招呼，之後送來了德國的氣泡酒讓我們清新味蕾，為之後的美食做好準備。

晚餐由三款餐前小吃開始，先來一口用黑龍江和牛炮製的他他，配上脆薯粒和橄欖油蛋黃醬，入口鮮香四溢，口感層次分明。之後是一款甜蝦他他，用上東海噴火灣甜蝦入饌，搭配墨魚汁西米薄脆和加入樹番茄製作的南乳醬，入口鮮甜惹味。最後一款是鴨肝泡芙，用上江蘇玉米鴨肝製成慕絲，填入自家製泡芙裡面，入口鹹香綿滑。

黑鯛魚 – 用上黑鯛魚刺身在盤子上圍成了一個圓圈，中間注入了香茅蕃茄凍湯，配上醃製李子，最後淋上普寧豆醬和鮮橙汁，置頂放上湖北宜昌產的魚子醬作點綴，同時滿足了味覺與視覺的追求。配酒有新西蘭的白葡萄酒。

東海墨魚 – 先把東海墨魚切成薄片，搭配山蘇葉放於松葉蟹肉上面，加入西班牙風乾豬臉頰肉和香草醬，吃時口感豐富，味道鮮到一個點。

黑金鮑 – 先低溫處理黑金鮑再放上炭火上烤，配上雲南的松茸和新鮮毛豆，再注入豆瓣紫蘇泡沫，能品嚐到清楚的鮑魚鮮味。配酒有日本播州一獻純米吟釀，用上蠔殼來當酒杯，別有一番風味。

牛尾骨 – 先用牛尾骨、豬肉製成法式清湯，配上八種時令蔬菜，湯頭清澈，入口清甜，喝罷，暖身又暖心。

東海黃魚 – 用火槍燒香蒸熟的黃魚表皮，配上茴香苗、香芹苗和珍珠馬蹄，最後淋上沙薑雪菜泡沫，吃時魚肉細嫩，沙薑讓魚肉的鮮味加倍提升起來。配酒有2023年的意大利紅酒。

福建番鴨 – 先把經15天熟成處理的番鴨烤至七成熟，配上雲南玫瑰紫甘藍醬，一口吃下，能嚐到滿滿的鴨肉香，再來一口新疆吊幹杏漬物，瞬間消解油膩感。

巧克力和牛 – 用上澳洲Mayura M7朱古力和牛入饌，肉味香濃、口感軟嫩，配上炭烤皺葉甘藍，淋上自家製沙茶醬汁，好吃得念念不忘。配酒有2021年的澳洲紅葡萄酒。

山泉米 – 主食有用山泉米炮製的鍋飯，配料有炒五花肉、幹香菇、蝦幹和干貝，上菜時再加炭烤鮮帶子、炸花生和蔥花，每一口都鮮味滿載，吃完一碗，忍不住要再來一碗。

水仙芒 – 甜品時間有用水仙芒製作的甜食，先把芒果製成辣味雪葩，加入椰子脆片和葉青啫喱，吃時酸甜鹹辣集於一身，超有驚喜。配對飲品有加入精緻冰塊製作的芒果特調。

酒漬菠蘿棉花糖 – 最後來了一款玩味十足、儀式感滿滿的席前炙燒棉花糖，配上25年的西班牙白蘭地，為晚餐劃上完美句號。

當晚菜單連配酒定價每位RMB1,888。

配德 Pairedd．深圳

地址 : 深圳市南山區前海嘉裡中心T8棟商業L3層03號

電話 : +86 181 3828 4309







