新派北歐菜餐廳上環新店有驚喜！意大利豬背脂甜蝦茶碗蒸、本地鮮魚涼皮腸粉、麥芽糖三黃雞腿，美景美食共冶一爐

加入最愛專欄 收藏文章

最近來到由灣仔搬遷到上環、剛剛開業不久的Nordic Fine Dining餐廳AERA享用晚餐，之前也有到訪過灣仔舊店，感覺無論是食物或環境，新店都比舊店來得更加驚艷。餐廳由主廚Chevalier Yau和糕點師Sheen Foh主理，帶領年輕的廚師團隊以時令食材為客人炮製具備創意又美味獨特的菜式，一切來得太期待。

一步踏進AERA 2.0，先被落地玻璃窗外的維港美景所吸引，餐廳擁有長長的開放式廚房和吧台座位，用餐時可以和廚師互動，更加容易了解每道菜式的故事和精髓，為客人帶來味道以外的精彩體驗。

Rösti／Lardo／Lingonberry – 晚餐由兩款開胃小吃開始，先來品嚐精緻的炸豬腩肉卷，廚師先把薯仔刨成絲做成外面包裹用的脆片，裏面餡料用上本地新鮮豬腩肉和意大利醃製豬腩肉炮製，吃時在肉卷上加上一圈果醬，一啖入口，油香四溢，酸酸甜甜的果醬正好中和膩滯感。

Egg／Pea／Amaebi – 另一款開胃小吃是加了甜蝦製作的西式茶碗蒸，甜蝦鮮度十足，配上本地蜜糖豆和一片薄薄的意大利豬背脂，鮮度立即加倍提升；滑溜的茶碗蒸配上用日式米醋和輕輕烤過的紫菜油做成的醬汁，增添了一層清新味道，簡單地俘虜了我們的味蕾。

Dill／Roe／Lohikeitto – 來到前菜時間，廚師為我們準備了一款加入本地元素的芬蘭傳統三文魚湯，換上本地鮮魚炮製，魚骨部分用來熬煮湯頭，再用涼皮製成腸粉，裏面包著魚肉餡，湯頭加了三文魚籽、魚子醬、勺草油和烤過的杏仁，吃時香氣四溢，涼皮腸粉吸收了湯液精華，每一口都是美味。

Bread – 上涼皮腸粉的時間，同時來了餐廳自家製作的醬油酸種麵包，配上用焦糖化酵母和新鮮辣根製成的牛油，好吃得停不了口。

Pattes／Malt／Lemon – 之後來了一款餐廳的招牌菜式，用上本地三黃雞入饌的 烤三黃雞腿，製作工序繁複，需要三天時間籌備，首兩天先把雞腿塗上麥芽糖和香草醃製，然後自然風乾，第三天再放入烤箱烤焗至金黃色，吃時再淋上檸檬汁，一口吃下，皮脆肉香，好吃得念念不忘。

Oyster／Apple／Pea – 把北海道生蠔烹煮至僅僅熟狀態，上面放上青蘋果粒和青豆粒，注入用青豆做成的泡沫醬汁，清新感覺由此而來。

Pigeon／Black Tea／Pepper – 主菜有乳鴿與和牛二選一，我們兩個人正好全點，分享著吃，先品嚐乾熟成了五天的黑茶煙燻乳鴿胸，配上用乳鴿骨架熬煮的醬汁，兩邊分別放了黑蒜和本地蒜製成的點醬，鴿胸肉的生熟度來得剛剛好，肉質細嫩討喜；廚師把剩低的肉先做油封處理，之後製成肉餡用雲吞皮包裹，煮成了意大利雲吞，配上芝士醬汁和少許的乳鴿醬汁，簡單地討人喜歡。

A3 Wagyu／Truffle／Carrot（另加HK$288）– 另一款主菜用上宮崎縣A3和牛入饌，選了肉眼位置，用炭火燒烤，上菜時搭配本地甘荀和炸薯酥，配上傳統肉汁，上面再刨下綿綿密密的黑松露薄片，一口吃下，肉香和松露幽香混為一體，實在沒有不喜歡的理由；廚師再下一城，用了肉眼的頂蓋部分做了炭火串燒，貪其口感特別和油脂豐腴，配上意大利香草醬同吃，是滿足的味道。

Banana／Miso／Butter – 來到甜心時間，甜廚用黑糖蛋糕配上生香蕉蓉（生香蕉的香味比甜味更加突出），再加了一球燒焦牛油雪糕，置頂放上一片味噌脆片，吃時用甜匙由頂至底把食材全部舀起放進嘴巴，無論是味道和口感都十分精彩。

Petit Four – 連餐後點心一樣有驚喜，當中最愛一款是加入了酒糟做成的瑪德蓮蛋糕，香到一個點，同行女生表示好喜歡。

不得不提當晚的無酒精飲品配對真心出色，當中幾款飲品更加是自家製作，不愛喝酒或正好在酒精淨化期中的朋友值得一試。

當晚菜單定價每位HK$1,688。

AERA

地址 : 上環干諾道西48號干諾中心30樓

電話 : 2389 9901







【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？► 立即投票