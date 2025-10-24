北歐米芝蓮二星餐廳聯乘成都星廚！翡翠白果雞豆花、金陽青花椒羊肚菌釀蜜豆、土窯走地雞，超越國界的味覺體驗

加入最愛專欄 收藏文章

最近快閃了成都三天兩夜參加一個「美食之旅」，落機後第一時間出發，前往距市中心約一小時，位於都江堰青城山上靜謐的森林裡面，隸屬Relais Chateaux精品酒店集團其中一間輕奢度假酒店「羅萊夏朵宿仙谷酒店」，辦理過入住手續，在房間中輕輕梳洗一下，便到了酒店裡面的招牌餐廳「春苔」品嚐餐廳主廚兼成都米芝蓮一星餐廳「銀鍋」主理人周子鈴聯同來自哥本哈根的米芝蓮二星餐廳 Kong Hans Kaelder 主廚 Mark Lundgaard 攜手炮製的星級四手晚宴，一切來得太期待。

擁有「食材獵人」稱號的周子鈴曾經到訪過世界各地品嚐珍饈百味，擅長於食材運用和如何面向世界展現四川的在地文化，其中一間她擁有的餐廳「銀鍋」已經連續多次拿下成都米芝蓮指南一星殊榮，實力絕對非同凡響。

創立於1976年的Kong Hans Kælder，是首家榮獲米芝蓮一星殊榮的丹麥餐廳，近五十年來，它一直是丹麥美食的典範，以經典的法式技藝融合北歐風格，體現了哥本哈根高級餐飲的傳承精髓。不說不知，原來現在不少活躍於廚壇的哥本哈根星級廚師都曾經在Kong Hans Kælder中鍛鍊廚功。餐廳在現任主廚Mark Lundgaard的帶領下，於2021年成功摘下米芝蓮二星榮譽，可見餐廳地位無可取締。是次Chef Mark和得力助手Chef Claudiu Lutic特別由哥本哈根帶來當造食材，配合成都的時令在地食材，為大家炮製出一道接一道、充滿驚喜的佳餚美饌。

未正式用餐之前先有如夢似幻的進場儀式，安坐好後先來享用以山水沖泡的茶和侍酒師精心安排的美酒清新味蕾，為之後的美食做好準備。

金陽青花椒羊肚菌釀蜜豆 - 當晚第一道菜用上雲南羊肚菌、四川內江甜和金陽青花椒入饌，在羊肚菌中釀入甜美彈牙的蜜豆，一啖入口，鮮味、鹹香與辛香味道完美融合，真心精彩。

酥皮乾貝配魚子醬 – 第二道菜選用加拿大乾貝，貪其肉厚鮮甜，以薄薄的酥皮包著，置頂放上矜貴的魚子醬，乾貝的鮮甜與魚子醬的鹹香來得十分匹配，簡單地獲取了大家歡心。

翡翠白果雞豆花 – 品嚐川菜當然不能缺少「吃雞不見雞」的雞豆花，加入青城山天師洞千年白果，用慢火熬製八個鐘，湯頭晶瑩剔透，沒有混濁感，味道鮮美，不覺油膩，喝起來很舒服。

海陸雙饗 – 用上澳洲龍蝦配搭青城山本地山豬，醬汁以醬油和青檸製作，加入醇厚的法式濃湯，成功地展現出中西融合的美妙。

拾珍山野 – 主菜時間廚師為我們準備了烤鹿腰肉，配上清甜的甜菜根和酸香的野生黑莓，最後淋上以漢源貢椒製作的花椒風味醬汁，能夠品嘗到鹿肉的鮮味之餘又能夠減輕野味自身的膻味，味道十分平衡。

土窯雞 – 上甜品之前原來還有周子鈴主廚的隱藏菜式土窯雞，特別移師到設置了土窯的山洞房間中享用，只見主廚由土窯中取出用泥土、鋁箔紙包裹著燜烤的青城山走地雞，剪開外層後就用手撕方式即席品嚐，原汁原味，風味絕倫。

椰子雪酪佐魚子醬 – 來到甜點時間，當晚有清透鮮甜的椰子雪酪，遇上魚子醬爆破時的鹹香，退休甜男表示好喜歡。最後還有餐後點心，為晚餐劃上完美句號。

當晚特別四手菜單人均消費約RMB2,000。

春苔餐廳 – 羅萊夏朵宿仙谷酒店

地址 : 成都青城山鎮宿仙社區九組78號都江堰







