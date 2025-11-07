高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席

加入最愛專欄 收藏文章

每年踏入10月中，又是享用大閘蟹的好時節，之前連續兩年來到上環高級淮揚菜館「江蘇銘悅」品嚐大閘蟹和蟹粉菜，今年也不例外，早早於個多月前便約了一眾食友在10月底來一場秋季蟹粉盛宴，不少食友都說今年的大閘蟹超級肥美，實在是一切來得太期待。

安坐好後，先來品嚐一口加熱到40℃左右的紹興酒，酒香四溢，入口甘醇，為之後的美食做好準備。

江蘇四小碟 – 四款前菜包括有散發微微麻香、入口鮮甜爽嫩的 涼拌杭椒鮮鮑角；皮薄肉嫩、帶有鹹香的 金陵鹽水鴨；入口爽脆、充滿蔥油香氣的 蔥油海蜇頭；最後有自己最愛的 巧手一口燻魚，魚皮脆口、魚肉則保持濕潤，真心好吃到一個點。

雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭 – 第一道菜來了一道清燉蟹粉獅子頭，用上半肥瘦的豬肉和蟹粉製成了獅子頭，入口輕盈討喜，上面再放上蟹粉，這個配搭原來已經非常好吃，大廚更加入口感鮮美、營養豐富的雲南野生竹笙，讓菜式的味道和口感都立即加倍提升。

清蒸大閘蟹 – 來到期待已久的清蒸大閘蟹登場，當晚的大閘蟹選了足六兩重的蟹公，過去兩年這個時間通常都還在吃蟹乸，不過今年的蟹公十分肥美，用手把蟹公開兩邊，只見黃膏和白膏分庭抗禮，爆膏到一個點。一口吃下，鮮味綻放，連蟹肉都無比鮮甜，配上加熱了的古越龍山陳釀十年紹興花雕酒，酒香和蟹香完美融合，好吃得念念不忘。

蟹粉炒河蝦仁 – 吃過原隻大閘蟹，又來到蟹粉菜式，大廚用上鮮嫩彈牙的河蝦仁跟鮮美的蟹粉一同爆炒，入口香甜幼滑，滋味滿載。

蟹粉蟹多士 – 蟹粉菜式停不了，蝦多士吃得多，蟹多士就比較少吃到，大廚先把多士釀入蝦、蟹膠再炸至金黃色，上面放了一隻體積小巧、烘烤至香脆的日本澤蟹，吃時再即席淋上蟹粉，多少悉隨尊便，入口蟹香四溢，吃罷，唇齒留香。跟古越龍山龍醞十五年紹興花雕酒來得十分匹配。

蔥油淋脆皮雞 – 先暫停一下蟹粉，來了一隻久違的蔥油淋脆皮雞，記得少年時代，因為屋企人喜歡差不多隔天就吃這道蔥油淋脆皮雞，所以長大後有一段時間都避開少吃，後來熱潮退卻，少了餐廳供應，沒有吃一段時間又重新懷念起來。當晚的蔥油雞皮脆肉嫩，配上香噴噴的蔥油頓成人間美味。

蟹粉豆腐 – 又再回歸蟹粉菜式，一道香、滑、軟、綿的蟹粉豆腐，實在沒有不喜歡的理由。

草頭圈子 – 一道傳統的上海菜式，用青綠的幼苗跟紅燒過的豬大腸一同爆炒，吃時滿滿豬油香，簡單地俘虜了我們的味蕾。

招牌蟹粉小籠包 – 來到點心時間，吃蟹粉菜當然少不了蟹粉小籠包，一口吃下，皮薄餡靚，能吃到滿滿香氣的蟹粉，滿足就是如此簡單。

妃子笑炸湯圓 – 當晚甜點安排了一款妃子笑荔枝造型的炸湯圓，湯圓皮加入了火龍果汁，讓顏色染成了自然的胭紅，以奶黃和咸蛋黃製成了餡料，炸過後變成外皮香脆裏面流心，無論味道和口感都討人喜歡，為是夜晚餐劃上完美句號。

當晚人均消費約每位HK$1,800。

江蘇銘悅 Jiangsu Club

地址 : 上環干諾道中130-136號誠信大廈2樓

電話 : 6230 8973







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇