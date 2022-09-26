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「女人不是天生的，而是後天形成的。」（One is not born, but rather becomes, a woman.）

這是西蒙波娃在《第二性》中，對於女性本質所提出的主張。關於男性女性，自古似乎就帶著某種定義，久而久之，這些定義也深刻骨子裏。而女性往往也和母性脫離不了關係，似乎生育就是女性與生俱來的天賦，或是責任。不過，隨著時代的改變，關於女性的定義也逐漸發生微妙的變化，那些從前看似理所當然的，也像硬幣般，多了一面思考。

最近，情侶振動器的製造商We-Vibe發表了一個關於「男性避孕未來」的研究報告，研究與來自哈佛創新實驗室的美國研究機構YLabs一同進行，對來自七個不同國家，包括法國、英國、美國、加拿大、西班牙、德國、瑞士的7位專家和 及3,549 人對這個課題展開了採訪。回看避孕這個話題，自1960年代女性避孕藥發明後，不希望生育的情侶，在性生活上，變得相對自由，但避孕這個責任似乎成了女性的擔子，不外乎因為男性避孕的方法太少，除了安全套外，就是結紮手術。根據聯合國最近的一份報告中顯示，全球有一半的懷孕都是計劃意外，而意外懷孕常見於社會弱勢及低收入地區，其中一個原因是避孕藥並不便宜，而通常也需要女性自行負擔。

Womanizer性賦權負責人Johanna Rief表示，「每個人都受益於不同的避孕方法，可以加強雙方的關係及信任，讓雙方更加享受親密的時刻。」

這項研究報告中顯示，有78%的男性願意採取避孕措施，但同時擔心副作用；而41%的人表示他們不能容忍任何副作用，尤其是影響性慾的副作用。而與此同時，愈來愈多女性提出不願意承擔避孕藥的副作用與責任，因此，在這次的研究中，提出了兩項針對男性避孕的方法。分別為NES/T和RISUG，前者是一種可以塗抹在皮膚上並有效減少精子數量的凝膠，主要透過手臂和肩膀的皮膚吸收，目前的報告顯示副作用極小，預計2027年在美國市場上市；後者是一種注射到輸精管中的一種長期、非激素兼可逆轉的避孕藥，可阻止精子的釋放，預計今年在印度推出。







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