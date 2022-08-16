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一次聚會中，W認識了現任男友，是位金融才俊，聽說年收近三百萬，這種筍盤男人難得單身？誠然，他一開始便表明自己婚姻狀況，已婚兼有小孩，跟太太處於半分居狀態，現在遇上W，他打算搞清楚身份，與她名正言順地一起。

聽著聽著，這個男人不算太差？至少願意坦承並著手處理，給她正式的身份，但實際上有那麼容易嗎？！

他有小孩，離婚談何容易？

誰也知道，結婚是兩個家庭的結合，離婚不是簽張紙分家那麼簡單，雙方關係千絲萬縷，還得面對家人、親戚的關心或勸喻等，早就不是兩個人之間的事。而有小孩的情況更為複雜，為了孩子的成長和將來，他和太太關係不好卻遲遲未想離婚，畢竟他們有太多恆常的互動和熱絡的聯繫，哪能這麼輕易放下這頭家！

除非他打算當個不負責任的男人，從此斬釘截鐵，不然真的能下定決心，如願分開麼？小孩是他和準前妻一輩子的連繫，這邊廂他考慮離婚，那邊廂他們始終是一家人，還未計太太會為了孩子的事而故意找他、一起family day，希望能讓感情回溫。面對如此情況，她得接受當中的藕斷絲連、他需要陪準前妻、小孩時，她便要獨自一人，將來亦身兼後媽的身份，可有足夠的心理準備？！

一日未搞清手續，關係只能暗中進行！

拍拖本來是件開心事，但因為身份問題，她一直只是個地下情人。為免在初步階段驚動準前妻、避過流言蜚語，這段關係只能低調進行，一起數月不能公開，亦絕不能見光，就連對相熟朋友也要有所隱瞞。

他說即使有離婚的想法，但一日未開始處理手續，都得顧及對方的面子和感受，不能引起事端或被握有「偷食」把柄，所以他們拍拖從來不易，在公眾地方要有分寸，如朋友般相處、不能拖手擁抱、約平日lunch time最好、一星期見一次、他準時晚上10時回家、周末假期得如常交人，一切的親密舉動只能在她家進行。好幾次他請假和她約會，他竟是full suit出現，理由是不想讓準前妻察覺有異樣，也怕在街上遇到認識的人，看穿他是請假拍拖……

糾纏了半年多，她有等到想要的名份嗎？沒有，因為不同的理由或牽絆，他遲遲未能處理好離婚手續，她漸漸地分不清他是有心離婚，還是自己是個真小三！與其等著一個不知能不能等到的人，她還是忍不住主動退出了！







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